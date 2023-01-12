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لماذا روسيا؟

الفصل الثامن - كي بي

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كي بي يحكي عن دراسته في روسيا وكيف أثرت ظروف الحرب في ليبيا على الموسيقا التي يكتبها.

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