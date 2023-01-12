الفصل الثامن - كي بي

تاريخ النشر:12.01.2023 | 20:39 GMT |
كي بي يحكي عن دراسته في روسيا وكيف أثرت ظروف الحرب في ليبيا على الموسيقا التي يكتبها.
طلب صندوق النقد الدولي من مصر تقليص تدخل الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ اتفق عليها الصندوق مع السلطات المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
نشرت وزارة الأمن الإيرانية اعترافات نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا والمحكوم بالإعدام.
أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بصدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية.
قام الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل والمقرب من جهاز الموساد الإسرائيلي إيدي كوهين، باستفزاز المصريين في تغريدة له على موقع "تويتر".
شن الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز هجوما غير مسبوق على زميله الإعلامي عمرو أديب، منتقدا حديثه عن خوفه على البلد التي يتغنى بها دوما عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة mbc.
تقدم النائب في البرلمان المصري محمد عبد الله زين الدين، بطلب إحاطة بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة.
قالت مصادر إن صناديق عالمية (الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة) أجرت اليوم الأربعاء تحويلات بملايين الدولارات للبنوك من أجل الاستثمار في الجنيه المصري.
أوضح خبيران عسكريان مصري وأمريكي أن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت" لن يكون قادرا على تغيير الوضع بشكل كبير على الأرض.
أعلن الفنان المصري المشهور ياسر جلال، عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر التابع للرئاسة المصرية.
أكد أوليغ سوسكين، مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق، أنه لم يعد لدى كييف القوة والتسليح للحفاظ على مواقعها بعد استيلاء الجيش الروسي على سوليدار، لافتا إلى أنه "ما من شيء حسن على الجبهة".
أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن قيمة تذكرة "فوق الخيال"، وهي التذكرة الخاصة بمباراة نجوم الهلال والنصر بمواجهة باريس سان جيرمان والتي سيخصص ريعها لمنصة إحسان.
تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بالدفاع عن اليابان بكافة الوسائل الممكنة بما فيها النووي.
أصدرت الحكومة المصرية بيانا تتحدث فيه عن تفاؤل كبير للاقتصاد المصري على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي.
يبحث العديد من المصريين عن مصدر رخيص وغير مكلف للمياه في مصر، حيث يلجأ الكثير من الناس لشراء مياه معدنية من المحلات بسعر يتراوح من 6 لـ 10 جنيهات حسب المنطقة التي يعيش بها المواطن.
أقال الرئيس البرازيلي الجديد، لولا دا سيلفا، سفير بلاده في إسرائيل جيرسون فيرينتس، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام العبرية بـ"المفاجئة" لحكومة بنيامين نتنياهو.
لا تزال فضائح الحفلات التي أقامها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، خلال الحجر العام والمعروفة باسم "بارتي غيت" والتي أدت إلى استقالته، تلاحقه مع كشف معلومات جديدة حولها.
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا لا تتفق مع موقف تركيا التي تدعم خطة السلام الأوكرانية المزعومة.
أعلن قائد وحدة المتطوعين "ترويا" فلاديمير نوفيكوف، أن المستشفيات في المدن الأوكرانية تكتظ بالجنود الجرحى من القوات الأوكرانية، وقد تم إحضار معظمهم من مدينة سوليدار.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يطلب الصفح من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم لكنه يأمل أن يرى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس لمواصلة العمل على ملف الذاكرة.
كتبت لورا ثورنتون في صحيفة ذي هيل أن الفوضى البرلمانية التي شهدتها الولايات المتحدة تعد مفاجأة سارة لموسكو وغيرها من خصوم واشنطن.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
أعلن أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري هشام حسين، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لوقف شهادة الادخار لبنكي الأهلي ومصر ذات الـ25% واستبدالها بشهادات دولارية.
اعتنق كيفن لي، المقاتل الأمريكي السابق في اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، والبالغ 30 عاما، الدين الإسلامي في عام 2021 ولم يكشف عن ذلك إلا مؤخرا.
أعلنت السلطات الأمريكية أن الخلل في نظام تنبيه الطيارين والذي تسبب في تعليق الرحلات الداخلية في البلاد لعدة ساعات يعود، وفقا للمعلومات الأولية، إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في المعارك بالقرب من أرتيوموفسك
لفتت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن أسعار البيض في البلاد ارتفعت بشكل كبير، وبلغت ذروتها في ديسمبر الماضي، حتى أضحى البعض يصنفه على أنه من "السلع الفاخرة".
قال روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوغانسك السابق في موسكو، إن القوات الأوكرانية خسرت في المعارك حول مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك، حوالي 25 ألف شخص.
انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يؤكد تحضير قوات نظام كييف لاستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا.
وصف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، ما ورد في وسائل إعلام أوكرانية عن "ممر أخضر" في منطقة سوليدار، "بالمسرحية الرخيصة".
كتبت صحيفة "حريت" التركية نقلا عن شهادة المشتبه بها بارتكاب هجوم إرهابي في إسطنبول نوفمبر الماضي أنها تلقت التعليمات من تطبيق مراسلة لرقم هاتف أمريكي.
أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي الروسية ("روس أفياتسيا") أن خبراء من روسيا ساعدوا الطيارين الأمريكيين أثناء عطل في عمل الشبكات الالكترونية لإدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.
قال مراسل RT يوم الخميس، إن دوي انفجار سمع في المركز التجاري بإسطنبول، مشيرا إلى وجود أنباء تتحدث عن سقوط ضحايا.
صرح وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو، بأن استمرار الأزمة العسكرية في أوكرانيا، من ستة إلى 12 شهرا سيهدد سلاسل التوريد في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
أحرزت القوات الروسية تقدما على الأرض بعد دخول مدينة سوليدار والسيطرةِ على بلدة بدغورودنوي شمال أرتيومفسك.
أثار تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، حول وثائق سرية عُثر عليها في المكتب السابق لجو بايدن، ردود فعل حادة بين مشاهدي قناة "فوكس نيوز".
كشف مصدر مصرفي في مصر عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري خلال تعاملات أمس الأربعاء، بشكل كبير لتتراوح بين 650 و750 مليون دولار لأول مرة منذ شهور.
أظهرت مشاهد مصورة التقطتها كاميرات المراقبة في محطة قطارات "غارد دي نورد" في العاصمة الفرنسية باريس، عملية الطعن التي جرت يوم أمس والتي أدت إلى إصابة 6 أشخاص.
تصادف اليوم الذكرى 49 لاتفاق "جربة" المفاجئ بين ليبيا وتونس على وحدة اندماجية بين البلدين لم تدم أكثر من 48 ساعة.
أصدرت محكمة الثورة الإسلامية حكمها بإعدام جواد روحي، أحد قادة أعمال الشغب بمدينة نوشهر، الذي حرق القرآن الكريم في ساحة المدينة وتسبب بمقتل 5 أشخاص وإصابة عدد من رجال الأمن.
أفاد قائد وحدة القوات الخاصة "تروي" فلاديمير نوفيكوف، أن القوات الروسية تجري عملية تمشيط لمدينة سوليدار ومحيطها. ومن المبكر الحديث عن عدد الجنود الأوكرانيين المحاصرين.
أعلنت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا، أخصائية طب الأعصاب، أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وتلف الكلى والعيون.
شددت لجنة المتابعة والتشاور السياسي السعودية المصرية على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها.
تعرضت محافظة الإسكندرية في مصر، اليوم الخميس، لأمطار رعدية صاحبها هبوب رياح، خاصة في منطقة شرق، تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى التي بدأت اليوم وتستمر لـ 6 أيام.
أعلن البيت الأبيض العثور على "عدد محدود" من الوثائق السرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص، في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف تتوقع من حلف "الناتو" شيئا أكثر من تصريحاته حول "الأبواب المفتوحة" لأوكرانيا.
انطلاقا من يوم أمس الأربعاء (11 يناير 2023) بات بمقدور المستثمرين الأجانب في روسيا الحصول على تصريح الإقامة الدائمة بطريقة مبسطة، وذلك بحسب مرسوم حكومي.
تبنى رؤساء ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، غيتاناس نوسيدا وأندريه دودا وفلاديمير زيلينسكي، عقب اجتماع عقد في لفوف يوم الأربعاء، إعلانا تعهدت فيه وارسو وفيلنيوس بمواصلة دعم كييف عسكريا.
أنهت مجموعة من المجندات السعوديات دورة تأهيلية في الأمن العام.
كشفت المحللة الاقتصادي المصرية حنان رمسيس، عن سر ارتفاع العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، بعد أن حركت مصر سعر الجنيه مقابل الدولار أكثر من 6 مرات.
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن المحكمة العليا أكدت الحكم بالإعدام على وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
كشف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري طلعت عبد القوي، أن هجرة الأطباء من مصر إلى دول الخليج تمثل مشكلة حقيقية في البلاد.
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اكتشفوا مجموعة جديدة من الوثائق السرية في أحد المكاتب التي عمل فيها بايدن.
أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الحالة الصحية لطاقم المركبة "سويوز إم إس-22" تسمح بتمديد مدة مهمتهم في المحطة الفضائية الدولية.
أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة في 17 يناير الجاري حول أوكرانيا، وذلك بمبادرة من روسيا.
أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد ادعاء أحد الغطاسبن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صدور أصوات مريبة من موقع حطام السفينة "سالم إكسبريس".
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تحرير سوليدار تطلب القيام بعمل ضخم تضمن الكثير من التضحية بالذات والشجاعة البطولية من جانب الجيش الروسي كما في مناطق أخرى.
بينما يتفق العديد من الخبراء على أن المكملات الغذائية ليست ضرورية إلا إذا كنت تعاني من نقص خطير، تقدم دراسة جديدة حجة قوية لمنتج مشهور.
قال أندريه بافسكي المقدم في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه لا تزال هناك جيوب صغيرة منفصلة للمقاومة من العسكريين الأوكرانيين في سوليدار.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أفاد مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية أن منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات "غارد دي نورد" في باريس يحمل الجنسية الليبية، ووصل إلى فرنسا عام 2020.
أعلن مصدر مطلع، أن أدريان بوكي، المواطن الفرنسي الذي زار دونباس كمتطوع وغطى سير الأحداث هناك طلب من السلطات الروسية منحه حق اللجوء السياسي .
اعتبرت الخارجية الروسية تصريحات أرمينيا بشأن "التهديدات التي يخلقها الوجود الروسي" بأنها سخيفة وعبثية.
جدد السودان شكواه ضد مصر، أمام مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بالسيادة على مثلث حلايب.
كشفت استخبارات مجموعة "فايكينغ" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بالقوات المسلحة الروسية عن لقطات لتدمير ذخيرة المرتزقة البولنديين في جمهورية دونيتسك الشعبية.
علق مدرب وأسطورة برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، الأربعاء، على مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي.
وضعت مصر حجر الأساس لمشروع مصنع إنتاج مركزات الطماطم والتي يطلق عليها اسم "الذهب الأحمر" بالمنطقة الصناعية بمحافظة أسوان في صعيد مصر على مساحة 8 آلاف م2، وبتكلفة 150 مليون جنيه.
مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المملكة المتحدة، يتجه عدد من المتقاعدين البريطانيين إلى البحث عن طرق ذكية للتوفير، ومن بين هذه الطرق السفر إلى وجهات دافئة ومشمسة في الشتاء كمصر.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة التنسيق المسبق بين دمشق وموسكو لعقد اللقاءات الثلاثية بين سوريا وروسيا وتركيا.
تحفظت عضو مجلس النواب المصري إيفلين متي، على المقترح الخاص بصرف كتاكيت على بطاقات التموين للمواطنين، قائلة:" عاري من الصحة".
أعلن يان غاغين مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية بأنه تم تدمير حوالي 5 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في سوليدار، دون المرتزقة الذين كانوا منتشرين في المدينة.
كشفت مجموعة من الخبراء لـRT عن إمكانية تعامل مصر بالروبل الروسي في التبادل التجاري مع روسيا، في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في العملة الصعبة.
تداولت مواقع الإنترنت وبعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لعملية إنقاذ نفّذتها الشرطة باحترافية لإنقاذ سائق علق نظام تثبيت السرعة في سيارته أثناء الحركة.
نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر سائقا أوكرانيا لمدرعة أمريكية يشكو من عجز المعدات الحربية التي وردتها الولايات المتحدة عن مقاومة ظروف الشتاء في أوكرانيا.
أعلن المجلس التصديري لمواد البناء في مصر ارتفاع الصادرات من الرخام والجرانيت بنسبة 8% لتبلغ 295 مليون دولار خلال 2022، في مقابل 273 مليون دولار خلال 2021.
احتضنت الأم الروسية ولدها الحبيب في مقطع فيديو مؤثر، إذا فاجأها بعودته من العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، بعد أن افتقدته كثيرا، وهواجس الفقد تتنازعها.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
يستعد نادي الهلال السعودي، لمنح المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدا قياسيا تصل قيمته السنوية إلى 330 مليون يورو سنويا، وذلك وفقا لصحيفة ديبورتيفو الإسبانية.
أعلن إيغور كيماكوفسكي مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك أن القوات الروسية تحرز تقدما جادا في منطقة أرتيوموفسك.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لبحيرات جارية وتدفق غزير للمياه في وادي الرمة الملقب بـ "شيخ الأودية السعودية" وذلك نتيجة تساقط غزير للأمطار.
أكدت "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي أن رئيس "الفيفا" جاني إنفانتينو، خضع من قبل مدعيين سويسريين عينا لتولي التحقيق باجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق بالبلاد.
أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج لكرة القدم اليوم السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 والتي ستقام في البصرة بالعراق في الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023 .
يترك الجيش الأوكراني المنسحب المعدات الحربية والأسلحة التي استخدمها في المعركة.
كشفت وزارة الامن الإيرانية عن تفاصيل "اعتقال أحد أهم العناصر العميلة لجهاز التجسس البريطاني الشرير، الذي تغلغل في المراكز الحساسة والاستراتيجية للبلاد".
نشرت مجلة إماراتية شهيرة إعلانا غير مسبوق لتوظيف مراسل خاص في السعودية لتغطية أخبار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل مؤخرا لنادي النصر السعودي.
واجهت أسواق العملات الأجنبية عاما صعبا في 2022 في ظل الضغوطات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، التي دفعت البنوك المركزية في الدول الغربية لتشديد السياسة النقدية.
أعلن دوغلاس ماكغريغور، مستشار وزير الدفاع الأمريكي السابق، أن الولايات المتحدة كانت تنشيء موضع قدم في دونباس لتوجيه ضربة إلى روسيا.
يوجد في الأسواق العالمية اليوم العديد من السيارات الكهربائية المتطورة والمميزة، لكن بيجو أرادت أن تترك بصمة خاصة في هذا المجال، وكشفت عن مركبة لم تطرح مثلها من قبل.
أوصى أحد الخبراء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لزيادة مستويات الكوليسترول "الجيد" وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.
قال الكاتب والصحفي الإسباني خوسيه ميغيل فيلارويا، في حديث مع إحدى القنوات التلفزيونية، إنه يدعم روسيا في نزاعها مع أوكرانيا، وإن خطط الغرب تهدف لتقسيم وتفتيت روسيا.
كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصل إلى الرياض لإجراء محادثات مع الهلال حول إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي.
قالت قناة TV2 المحلية، إنه بسبب رغبة أوكرانيا بالحصول على مدافع من طراز Caesar، الموجودة في عهدة الجيش الدنماركي، تواجه كوبنهاغن "معضلة حادة".
كتب إيفان كوزلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول أهمية تحرير القوات الروسية مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
سخر الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية الجنرال ريتشارد دانات، من شائعات عن إرسال بلاده لـ 12 دبابة من طراز تشالنجر إلى أوكرانيا.
شهد شهر يناير مناسبتين هامتين في طريق تحرير مدينة لينينغراد من القوات النازية، ففي 12 يناير 1943 فك الحصار عنها بعملية "الشرارة" وفي 14 يناير 1944 بدأ التحرير الكامل بـ "الرعد".
اقترح العلماء في جامعة البلطيق التقنية الحكومية الروسية خوارزمية للهجوم الجماعي على هدف باستخدام مسيّرات من مختلف الأنواع.
ما يلبث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلا ويلفت الأنظار إليه كلما وطأت قدماه المستطيل الأخضر، وفعل ذلك مؤخرا خلال تدريباته مع ناديه الجديد النصر السعودي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها قتلت أكثر من 230 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور خلال يوم، فيما أسقطت مقاتلاتها طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في أجواء دونيتسك.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس لائحة من 14 لاعبا مرشحين للفوز بجائزة الأفضل "ذا بيست 2022".
نشر المتحدث باسم حركة "طالبان" في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، فيديو لسيارة رياضية مبهرة قال إن مصممها رجل أفغاني، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الظروف التي تدفع باكستان إلى تسليح أوكرانيا.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا