الفصل الثامن عشر - حسن

تاريخ النشر:25.03.2023 | 08:26 GMT |
حسن يحكي قصته مع الموسيقا من الجزائر إلى روسيا.
في ظل التطور التقني المتسارع تدخل دول جديدة دائرة المنافسة العسكرية مع دول نووية لرفع كفاءة جيوشها بأسلحة تقليدية متطورة واعتماد تكتيكات غير مسبوقة لخوض الحروب.
أعلنت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وفاة الضابط الإسرائيلي الشهير، أميتسور كوهين، أبرز مرتكبي المذابح ضد الجنود المصريين خلال حرب عام 1948 عن عمر ناهز 96 عاما.
تحولت أنظار الأسواق والمستثمرين إلى "دويتشه بنك"، الذي يعد أكبر مصرف ألماني، وذلك بعد هبوط سهمه في الفترة الراهنة في ظل مخاوف حول استقرار القطاع المصرفي الأوروبي.
تحدث الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف في مقال مفصل عن الطريقة التي تستغل الولايات المتحدة بها دول العالم وتنهب ثرواتهم مقابل ورقة الدولار غير المدعومة بأي شيء.
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مصر جاءت في المركز الأول عالميا في إنتاج التمور بمعدل 1748 طنا في العام لتتفوق على السعودية وإيران في إنتاجه.
أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا في بلاده بعدما خلع ساعة من معصمه أثناء حديثه عن إصلاح نظام التقاعد خلال لقاء تلفزيوني كان يبث على الهواء مباشرة.
أفادت مصادر في ريف دير الزور شرقي سوريا في حديث لـRT فجر يوم السبت، بأن قصفا مصدره غرب نهر الفرات استهدف حقل كونيكو الذي تتواجد فيه أكبر قاعدة أمريكية في سوريا بـ15 صاروخا.
تسبب تصوير إعلان لأحد البنوك المصرية على جبل "موسى" بشبه جزيرة سيناء بحالة من الغضب والجدل داخل مصر بسبب ما اعتبره الكثيرون إنه إهانة لقدسية الجبل.
أعلنت قطر دعمها للمبادرة الأردنية المزمع إطلاقها في سوريا، والتي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لا تسعى لصراع مع إيران، لكنّها مستعدة للعمل بقوة لحماية شعبها.
علق خبير المياه المصري، نادر نور الدين، على حديث وزير الري المصري عن استمرار التحركات الأحادية من جانب إثيوبيا في سد النهضة، وحذر من خطر وجودي يهدد 150 مليون مواطن.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف بأنه "بغض النظر عن عدد الصواريخ التي ستسقط على الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا، فإن جزءا منها سيلحق هزيمة مضمونة".
واصلت دول الخليج مد ودائعها لدى البنك المركزي المصري كان آخرها، مد الكويت والإمارات لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمس الخميس.
الآن أود أن أوضح لحضراتكم فقط حجم الإجراءات الطارئة التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لإنقاذ النظام المصرفي في البلاد.
أنجز منتخب مصر مهمته أمام ضيفه منتخب مالاوي، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.
قال رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، إن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترفض توفير الدعم للقوات الأمريكية أثناء غزو العراق، الذي بحاجة إلى ديكتاتور عادل مثل صدام حسين.
حذر مصدر إيراني مسؤول الولايات المتحدة من أن طهران تملك اليد الطولى ولديها القدرة على الرد، بعد الهجوم الأمريكي على مواقع إيرانية في دير الزور شمال شرقي سوريا.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية سيادتها على الجزر الثلاث في الخليج، نافية من جهة أخرى تدخلها في اليمن، وآملة بأن يلعب الاتفاق السعودي الإيراني دورا بتعزيز استقرار المنطقة.
قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، إن السلطات الأمريكية نظرت في إمكانية تفجير خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي" في نهاية عام 2021 .
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من "الموت والدمار" الذي يمكن أن يحصل إذا وجه إليه المدعون العامون في نيويورك لائحة اتهام في قضية شراء صمت ممثلة إباحية قبيل انتخابات 2016.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشأن دعم كندا للأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل "أرضهم وسيادتهم ولغتهم".
صرح رئيس قوات الحماية الكيماوية والبيولوجية من الإشعاع الفريق إيغور كيريلوف بأن استخدم قذائف اليورانيوم المستنفد ينطوي على أمراض خطيرة.
أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بتسجيل نسبة غير مسبوقة من التخلف عن الخدمة والفرار من الجيش على خلفية الخسائر الفادحة، وحشد قوات كييف لمعركة الربيع.
خلط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بين كندا والصين خلال خطابه أمام أعضاء البرلمان الكندي، مما أثار ضحكهم وسخريتهم.
تعرض موقع مشترك لـ"قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي بقيادة واشنطن لهجوم بالمسيرات الانتحارية شمال شرقي سوريا، أسفر عن خسائر بشرية.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني أوميرينكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول فقدان الولايات المتحدة هيمنتها العالمية بتسارع، وبداية تشكل نظام عالمي جديد.
ألقى مدير مركز الفلك الدولي بالإمارات، محمد شوكت، الضوء على تحديد الدول العربية غرة شهر رمضان 2023 في اليوم ذاته لأول مرة منذ 6 سنوات.
أفادت مصادر لـRT فجر السبت، بأن طيران التحالف الدولي شن قصفا عنيفا على مواقع للقوات الإيرانية في دير الزور وريفها ردا على هجمات تعرضت لها قاعدتي حقل كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي.
أوضحت صورة نشرتها الحكومة المصرية سبب كلفة تشييد مسجد مصر الكبير الباهظة والتي بلغت 800 مليون جنيه، حيث يبدو فيها مساحة المسجد واتساع رحابه، والذي يعد الأكبر في البلاد.
تساءلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية ماريا زاخاروفا، بعد أعمال الشغب في فرنسا، عن إمداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمواطنين بالأسلحة "للحفاظ على الديمقراطية".
حذر وزير المياه والري المصري هاني سويلم، من أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الاكثر تأثرا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر.
قال مستشار الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق جيمس ريكاردز، إن هزيمة أوكرانيا في النزاع هي أمر لا مفر منه، بسبب نقص الذخيرة الحاد لدى القوات الأوكرانية.
اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بأن قوات بلاده لا يمكنها في الوقت الراهن، شن هجوم مضاد في الاتجاه الشرقي، وبرر ذلك بنقص الأسلحة.
عبّر السفير الأمريكي في صربيا كريستوفر هيل عن تعازيه لأهالي القتلى في قصف "الناتو" عام 1999، وأعرب عن أمله في أن "ينسى الصرب ضغينتهم" من أجل "مستقبل أفضل".
قال النائب الفرنسي السابق، فلوريان فيليبو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يسعى من خلال تزويد قوات كييف بالصواريخ إلى إثارة حرب عالمية ثالثة.
أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه سجل زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في شمال ولاية قهرمان مرعش التركية اليوم السبت.
نقل الصحفي الأمريكي، آرون ماتيه، عن خبراء قولهم إن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية عام 2018، كان مجرد تمثيلية.
على الرغم من أن التمر لا يعتبر طعاما "فائقا"، إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد الصحية التي يكاد يكون تضمينها النظام الغذائي اليومي ضروريا لنا.
كشفت مصادر لـRT عن استعداد محافظة شمال سيناء في مصر للاحتفال بالقضاء على الإرهاب، بعد جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية في ملاحقة العناصر الإرهابية والتكفيرية.
تعرض الملحن المصري محمود الخيامي، للاعتداء بالضرب على يد شقيقين مجاورين له في فيلته بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، مما تسبب له بكدمات في وجهه وإصابات متفرقة بجسده.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
قال مسؤولان سابقان في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يشعر بالإحباط من أداء نائبته كامالا هاريس، حتى لو ظل ملتزما بإبقائها نائبة له في انتخابات عام 2024.
هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، فكرة ما يسمى بـ"الديانة الإبراهيمية"، موضحا أنها فكرة "ماسونية" تستهدف الإسلام والمسلمين، على حد تعبيره.
حذر المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، من تدخل وارسو العسكري لمواجهة الجيش الروسي في أوكرانيا، في ظل الهزائم التي تتعرض لها قوات كييف التي عولت بولندا عليها كثيرا.
شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط لا يسمح بتكرارها، لإعطاء الفرصة للجميع لأداء العمرة.
أثارت ردة فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ثناء أحد مهنئيه بحلول شهر رمضان، انتشارا وتفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل، حيث رأى ناشطون أنها تنم عن تواضع كبير.
عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على عرش الهدافين على مر العصور، خلال مباراة منتخب بلاده أمام ليشتنشتاين أمس الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن تصفيات "يورو 2024".
نشرت مجموعة من الصور لمسجد مصر الكبير الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر أول أيام رمضان.
هاجم الداعية المصري وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، بنك مصر بعد إعلانه حول جبل موسى الذي أثار جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول جهود يبذلها أردوغان لإعادة الأسد إلى طاولة المفاوضات، وأسباب تمنّع الأخير.
أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية رائدة، إلى أن عمالقة مصنعي السيارات الغربيين، الذين انسحبوا من روسيا نادمون على هذه الخطوة بشدة.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، حصيلة الإصابات والتوقيفات والأضرار الناجمة عن "الخميس الأسود" الذي نظمت خلاله تظاهرات احتجاجية على قانون التقاعد، تخللتها أعمال عنف.
قال تقرير صادر عن HSBC أحد أكبر البنوك العالمية، إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة بنسبة 3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
أعلن مجلس منسقية مشروع سد النهضة في إثيوبيا، اليوم الجمعة، اكتمال 90% من بناء السد رغم كل التحديات والضغوط الدبلوماسية.
أكد الخبير الأمني المصري، خيرت شكري، أن توقيت عرض مسلسل "الكتيبة 101" مرتبط بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي حول نية الدولة الاحتفال بتحرير شمال سيناء من الإرهاب.
علق المفكر المصري، عبد الحليم قنديل، على دلالات المحادثة القصيرة الخاطفة التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ والتي جرت على باب الكرملين.
تأهل المنتخب المغربي رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار، وذلك بعد تعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا (2-2) مساء يوم الجمعة.
أكد رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، في منشور في تطبيق "تلغرام" اليوم، أن النظام المالي الأمريكي لن يكون قادرا على الصمود أمام التحديات الحالية التي تواجهها الولايات المتحدة.
قامت السلطات التشادية بتأميم جميع أصول شركة تابعة لشركة الطاقة الأمريكية "إكسون موبيل" في البلاد، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاد إنفوس".
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة، تنفيذ "ضربات دقيقة" في شرق سوريا استهدفت منشأتين تستخدمهما جماعات "تابعة للحرس الثوري الإيراني".
علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الجمعة، على التقارير التي أفادت بعزم مستثمرين من السعودية والإمارات ضخ أموال في شركته "سبيس إكس"، خلال جولة تمويل بمليارات الدولارات.
أفادت بيانات خدمة "فلايت رادار" بأن طائرة استطلاع من طراز "بوينغ RC" تابعة لسلاح الجو البريطاني، حلّقت ترافقها مقاتلتا "تايفون" فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم الروسية.
وجد باحثون إسكندنافيون أن تناول كمية صغيرة من المكسرات والبذور يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
أشرف الزعيم كيم جونغ أون، على اختبار غواصة مسيرة قادرة على شن هجوم نووي، ردا على مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الطيار الروسي بأنه "أحمق" بقولها: اضبط أعصابك، فالقادم أعظم!
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قراره بضرب قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.
حذر مصدر قانوني أمريكي من أن الأمير هاري قد يفقد وضعه القانوني في الولايات المتحدة ويتعرض للترحيل، بعد أن اعترف في مذكراته ومقابلات تلفزيونية بتعاطي الكوكايين والقنب والفطر السحري.
ذكر سفير روسيا في ساحل العاج أليكسي سالتيكوف أن خدمة سيارات الأجرة والتوصيل عبر الإنترنت لشركة Yandex الروسية تحظى بشعبية في البلاد وتعتبر من أمثلة التعاون الناجح بين البلدين.
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف أنه يتوجب على روسيا إنشاء أسرة كاملة من المسيّرات أو بالأحرى طائرات كبيرة حقيقية من دون طيار.
أفاد مراسل "نوفوستي"، بأنه تم اليوم في الجريدة الرسمية، نشر القانون الخاص بإعادة تسمية لغة الدولة في مولدوفا إلى اللغة الرومانية، وهذا يعني أنه بات ساري المفعول.
أفاد مراسلنا في تركيا، بإصابة 4 أشخاص بجروح، إحداها خطيرة، في إطلاق نار وقع في منطقة بكركوي في اسطنبول، اليوم الجمعة.
علق اللواء المصري المتقاعد محمد الغباشي أمين مركز أفاق، على ارتكاب الضابط الإسرائيلي، أميتسور كوهين، مذبحة ضد الجنود المصريين خلال حرب 1948.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه لا يمكن استبعاد أي شيء خلال تنفيذ الجيش الروسي للعملية العسكرية الخاصة.
في حديثه للصحفيين، نعت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الطيار الروسي الذي اعترض الطائرة المسيرة الأمريكية بـ "الأحمق".
أعلنت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الخارجية الفرنسية مقتل مرتزق فرنسي جديد في صفوف قوات كييف على تخوم مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، في جمهورية دونيتسك الروسية.
أفادت صحيفة "ديفينس نيوز" بأن سلاح الجو الأمريكي اختبر نموذجا أوليا لصاروخ "إيه جي إم -183 إيه" فرط الصوتي في وقت سابق من هذا الشهر، وتكتّم على نتائج الاختبار.
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنهم سيواصلون مساعدة أوكرانيا حتى النصر على روسيا.
شهدت أسعار الفراخ السوداء في مصر انخفاضا كبيرا، ليسجل سعر الفرخة الواحدة نحو 2000 جنيه، بعدما كانت بـ 3 آلاف جنيه منذ عام، وفقا لما أكده تجار الدواجن السوداء.
بعد أن اعتقل والدا فيكتوريا (12 عاما) وديانا (7 أعوام) من سكان مدينة أوديسا الأوكرانية بتهمة العمالة لروسيا، انتقلت الشقيقتان إلى روسيا، حيث تعيش خالتهما وجدتهما.
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، مقتل جندي سوري وإصابة ستة آخرين بهجوم شنه مسلحو تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي على مواقع للجيش السوري في حلب.
ترى الصحفية الأمريكية كاثلين براش، أن إدارة الرئيس جو بايدن تتعامل بشكل خاطئ مع موضوع الذاكرة السياسية، على عكس روسيا والصين، مما يضع الولايات المتحدة في وضع خاسر.
أصدرت جهات التحقيق المصرية مذكرتين لضبط وإحضار رجلي أعمال بتهمة التهرب من دفع ضرائب بنحو 100 مليون جنيه، عن معاملات مالية تجاوزت قيمتها مليار جنيه.
كشف مسؤولون أمريكيون عن ثغرات في منظومة الدفاع الجوي لقاعدة التحالف الغربي بقيادة واشنطن في سوريا التي تعرضت لهجوم بالطائرات المسيرة، رجحت بعض الجهات وقوف إيران وراءه.
جاء في استطلاع للرأي العام في تركيا نفذه مركز "أوبتيمار" للدراسات الاجتماعية ونشرته صحيفة Hürriyet، أن أكثر من 47% من الناخبين سيصوتون للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في 14 مايو.
تبدو تصريحات بريطانيا حول إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، في غاية الوقاحة وخاصة عندما تأتي قبيل حلول الذكرى السنوية لقصف يوغوسلافيا، حيث تم استخدام هذه الذخيرة الخطيرة.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن محاولة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخارج بقرار من المحكمة الجنائية الدولية سيصبح casus belli (سببا للحرب).
تشهد القاهرة الكبرى وبعض محافظات مصر هطولا غزيرا للأمطار مصحوبة بموجة قوية من الرعد والبرق، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.
رفع بنك اتش أس بي سي (HSBC)، أحد أكبر البنوك العالمية، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ليتراوح ما بين 35 - 40 جنيها على المدى المتوسط.
اعتبر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن تفجير أنابيب "السيل الشمالي" هو "غضب أو عقوبة" أمريكية ضد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بسبب عدم رغبته سابقا في تزويد كييف بمزيد من الأسلحة.
تقدم دراسات شتى أدلة متزايدة تؤكد أن للحزن آثاراً تتجاوز الضرر العاطفي، إذ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومشاكل الذاكرة والجهاز الهضمي وأمراض المناعة الذاتية.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، إن موسكو ستنشر الأسئلة التي وجهتها إلى لندن حول قضية تسمم سيرغي سكريبال وابنته.
تستخدم القوات المسلحة الروسية في العملية العسكرية الخاصة مسيّرات جوية مختلفة، ومن بينها مسيّرة "قرصان" التي لم تكن وزارة الدفاع الروسية تنشر رسميا أية معلومات عنها.
قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية في حديث لـRT، إن "زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى روسيا، كانت زلزالا مدمرا وصاعقة وقعت على رأس الإدارة الأمريكية والغرب".
اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية بتمويل الاحتجاجات في إسرائيل لإسقاط حكومة والده، والتوصل لاتفاق مع إيران.
ذكرت صحيفة Times أن سفينة دنماركية وطائرة سويدية وسفينة مراقبة قامت بمناورات غير عادية بالقرب من خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" قبل 4 أيام من التفجيرات.
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن واشنطن تسجل محاولات روسية صينية مشتركة لإيجاد بديل لاستخدام الدولار في التعاملات، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف "شديد الصعوبة".
صرح أبتي علاء الدينوف قائد مجموعة "أحمد"، ومساعد حاكم جمهورية الشيشان بأن زيلينسكي لم يطأ أرض أرتيوموفسك (باخموت)، ودعا إلى عرض لقطات وصوله ومغادرته المدينة.
أعلن وزير الخارجية البرازيلي، مورا فييرا، أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يعتزم طرح مبادرة دولية تقوم على حشد "نادي سلام" يضم الصين للتسوية في أوكرانيا.
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