الفصل الثالث - محمود

تاريخ النشر:08.12.2022 | 20:06 GMT |
محمود ابن شبرا يحكي قصة فوزه في بطولة غيرت مسار حياته ليستقر في روسيا.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مجموعة عقوبات طالت بعض المنتخبات التي شاركت في كأس العالم "قطر 2022".
أثار مشروع قانون رفعته الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.
أعلن عضو بمجلس النواب المصري، تقدمه بطلب إحاطة، اليوم الخميس إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن قرار السلطات الكويتية بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية.
كشفت وثائق رفعت إلى محكمة فدرالية أمريكية أن زعيم مجموعة تؤمن بتعدد الزوجات اتخذ ما لا يقل عن 20 زوجة معظمهن قاصرات، ومارس تعذيب أتباعه ممن شككوا في "نبوءته".
أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية يوم الأربعاء، بأنه سيتم إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف من منصبه قبل انتهاء ولايته.
كشف مصدر لـRT رفض ذكر اسمه، عن وضع ملتهب بين المصريين بعد قرار الكويت وقف تصاريح العمالة المصرية.
علق مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة المصرية على ما نشرته صحيفة "القبس"، حول وقف الكويت إصدار تصاريح العمل للمصريين منذ 17 سبتمبر الماضي وحتى إشعار آخر.
أفادت صحيفة "القبس" مساء الأربعاء بتعليق الكويت ربط القوى العاملة مع مصر، ووقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن القوميين البولنديين "ينامون ويحلمون" بالاستيلاء على غربي أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا هي "الضامن الوحيد لوحدة أوكرانيا ضمن حدودها الحالية".
يواجه منتخب المغرب خطر خوض مباراة البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر، بدون ثلاثة لاعبين من أهم ركائز خط دفاعه، وهم القائد رومان سايس، ونايف أكرد، ونصير مزراوي.
كشفت النيابة المصرية في بيان عاجل تفاصيل اتهام رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر بالتعدي على المال العام.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ مجلس الوزراء، انفوجراف بعنوان مصر تستثمر في زيادة إنتاجها من المحاصيل الزراعية.
كشف الكتاب الصادر من مجلس الوزراء تحت عنوان: الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، حقيقة المزاعم التي يجري إثارتها حول عدد من الأمور.
طالبت النائبة في البرلمان المصري، أميرة أبو شقة، وزارة الصناعة والتجارة بخطة شاملة توضح ماذا ستفعل في التعويم المقبل للجنيه المصري.
أثار الاستقبال السعودي الحار للرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الرياض تفاعلا كبيرا، جعل البعض يقارنون بينه وبين الاستقبال الذي حظي به الرئيس الأمريكي جو بايدن.
كشفت الدكتورة يكاتيرينا بارانوفا الفوائد العديدة للموز بالنسبة لصحة الإنسان
أبدى المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي، اندهاشه وإعجابه بالنجم المغربي عز الدين أوناحي، وذلك في مؤتمر صحفي عقب مباراة إسبانيا والمغرب في ثمن نهائي مونديال قطر.
ألقت الشرطة الألمانية، يوم الأربعاء، القبض على أكثر من 25 شخصا متهمين في محاولة الإطاحة بنظام الحكم في ألمانيا والمنضمين إلى حركة "مواطني الرايخ الثاني".
انتقد نائب رئيسة وزراء إيطاليا، ماتيو سالفيني، طريقة احتفالات الجالية المغربية في ميلانو بفوز "أسود الأطلس" على إسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر.
أفادت الخارجية الروسية بإتمام صفقة التبادل واستلام الروسي فيكتور بوت مقابل تسليم لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، المحتجزة بروسيا، في صفقة "تبادل السجناء" في مطار أبو ظبي.
كشفت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، عن عملية على الحدود المصرية الإسرائيلية أسفرت عن إحباط محاولة عبور 10 مهربين من الحدود المصرية إلى داخل إسرائيل.
فاجأ أحد الصحفيين المغاربة، الحارس الدولي ياسين بونو، بطرحه سؤالا عليه باللغة الإنجليزية، في مؤتمر صحفي أعقب مباراة "أسود الأطلس" وإسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر.
رصد تقرير صادر من مجلس الوزراء المصري للرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، وحقيقة المزاعم القائلة بوقف مشروع محطة الضبعة النووية في مصر.
أشار البنك المركزي المصري إلى أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي تقدمت به الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية.
صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والسيطرة على التسلح كونستانتين غافريلوف، بأن الحقائق تشير إلى تورط أعضاء الناتو في هجمات كييف ضد المطارات الروسية.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025.
علقت واشنطن على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية، بالتحذير من أن محاولات الصين توسيع نطاق نفوذها حول العالم، لا تتلاءم مع النظام الدولي.
أثار حديث مراسل قناة "نيوز ماكس" من إسرائيل، دانيل كوهين، عما يقوم به ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وزيارة رئيس الصين، شي جين بينغ، إلى الرياض، تفاعلا على مواقع التواصل.
ينشر "ساكسو بنك" Saxo Bank نهاية كل عام تنبؤات وتوقعات صادمة للسنة القادمة، بعض هذه التوقعات ينافي المنطق، لكن بعضها الآخر يتحقق أحيانا.
اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر يوم الثلاثاء، بتأهل منتخبي المغرب والبرتغال.
اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأمريكية الجنوبية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني، و90 مرتزقا بولنديا على الأقل خلال يوم أمس الأربعاء.
التقط عدسات الكاميرات صورة رائعة لفتاة وهي تقدم الكرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالو أثناء مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا (6-1) مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لمونديال قطر 2022.
رد رئيس مجلس العلماء في إندونيسيا أنور عباس، بشكل حاد على انتقاد السفير الأمريكي في بلاده سونغ يونغ كيم لقانون مكافحة الزنا الذي صدر مؤخرا في إندونيسيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب سفير روسيا السابق لدى طهران، ألكسندر مارياسوف، في "إزفيستيا"، حول مآل الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية، ودور إسرائيل الخطير.
أبدى المدرب السابق لمنتخب المغرب، الفرنسي وحيد خليلوزيتش، أسفه وغضبه في الآن ذاته إزاء إقالته من منصبه قبيل نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، التي يحقق فيها "أسود الأطلس" نتائج مبهرة.
صرحت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، لصحيفة Zeit بأن اتفاقيات مينسك، كانت تهدف لمنح كييف الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية.
ضرب المنتخب المغربي موعدا ناريا مع نظيره البرتغالي في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".
أجرى كمبيوتر عملاق توقعات جديدة خاصة بمواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، قطر 2022.
أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن اتفاق بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام 2023.
أصدرت السعودية والإمارات اليوم الخميس، بيانا مشتركا بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين روسيا والولايات المتحدة.
كشف تقرير صحفي بريطاني، الأربعاء، أن إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي، سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي.
أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن جائزة نقدية قيمة، لمن يتوقع هوية المنتخب الفائز بلقب بطل النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
استبعد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فكرة تقديم عرض لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
تحدث الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، عن كيفية علاج التهاب الجيوب الأنفية، مشيرا إلى أن علاج التهاب الجيوب الأنفية القيحي مختلف.
أعلنت وزارة النقل المصرية انتهاء الجانب الروسي من تسليم مصر الجزء الخاص به من صفقة الـ1300 عربة سكة حديد ضمن صفقة وصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ مصر.
كشف مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الأربعاء، عن وجود دراسات مع دول "بريكس" ومنها روسيا، للتعامل بالعملات المحلية بغرض توفير الدولار.
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي في الرياض مساء الأربعاء، إن السعودية ضخت استثمارات واسعة في مصر، وستواصل الاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة.
عين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، مدربا لمنتخبه الأول، بعد ساعات من إقالة لويس إنريكي، الذي أخفق في قيادة "لا روخا" إلى ربع نهائي مونديال "قطر 2022"
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العلم السوري وهو يرفرف مجددا في منطقة السفارات بالعاصمة السعودية الرياض، بعد مرور 10 أعوام من الأزمة السورية.
آثار مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.
أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وفاة وزير الطرق السابق، رستم قاسمي، صباح اليوم الخميس، بعد معاناة من مرض السرطان.
تحت العنون أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إمداد كييف بطائرات مسيرة هجومية وتوجيهها بواسطة الأقمار الصناعية.
أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عن استعداد بلاده لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول بيدرو كاستيليو، لكنها لم تتلق أي طلب بهذا الصدد بعد.
وافق مجلس الوزراء المصري على طلب أحد المستثمرين الخليجيين، شراء قطع أراض لنشاط استثماري –عمراني متكامل بالحي المتميز في مدينة السادات.
أكد مؤسس مجموعة "موزارت" الأمنية الأمريكية أندرو ميلبورن، أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ظهور نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند في كييف الآن ليس من قبيل الصدفة، فمن الممكن أن يبدأ "انقلاب القصر"مرة أخرى.
أكد المرتزق البريطاني جوزيف ماكدونالد، الفارّ من أوكرانيا، أن القصف الروسي يثير ذعر القوات الأوكرانية، وأن من يهاجم الروس لن ينجو من قصفهم، محذرا المرتزقة من القتال في أوكرانيا.
أبدت جورجينا، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عدم رضاها على جلوس "الدون" في مقاعد البدلاء خلال فوز البرتغال على سويسرا (6-1)، أمس الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال قطر.
عادة ما يكون تخثر الدم طبيعيا وصحيا. وهي خطوة يتخذها الجسم لمنع النزيف كثيرا إذا كنت مصابا، حيث يعمل على سد الأوعية الدموية لمنع الدم من التدفق إلى ما لا نهاية.
شددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على ضرورة فصل الحرب في أوكرانيا عن الثقافة الروسية.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينير، التي كانت معتقلة في روسيا، في صفقة تبادل مع رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت.
أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن سعادته بزيارة السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز.
كشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، تفاصيل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى.
أوضحت الحكومة المصرية الأنباء المتداولة حول استخدام الروبل الروسي في التعاملات مع روسيا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأهمية ذلك بالنسبة للبلدين في تدفق السياح الروس على مصر.
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة مدرب منتخبه الأول، لويس إنريكي، وذلك غداة خروج "الماتدور" من ثمن نهائي مونديال قطر على يد المغرب.
أعلن رئيس مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، غيرغي غوياش، أن حكومة بلاده قررت إلغاء القيود المفروضة على سعر البنزين بسبب نقص الوقود على خلفية العقوبات الأوروبية على إمدادات النفط الروسية.
المذهل في الأمر هو هامشية الشخصيات الضالعة وأفكار المتآمرين وطفولية ويأس خطة الاستيلاء على السلطة.
قال الخبير الروسي يوري تافروفسكي، إنه يمكن اعتبار زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية بمثابة ضربة مزدوجة لواشنطن التي تحاول فرض شروطها على سوق الطاقة.
ضمن منتخب المغرب الحصول على مكافأة مالية قدرها 17 مليون دولار بعد بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ترك فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، لاعبه كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء أمس الثلاثاء ووضع غونسالو راموس في التشكيلة الأساسية في الفوز 6-1 على سويسرا في دور الـ16 لمونديال قطر.
أفادت خدمات الطيران الروسية، أن الرحلة الخاصة بفيكتور بوت أقلعت من مطار محج قلعة إلى موسكو، بعد هبوطها للتزود بالوقود.
تهديد إرهابي وفي ألمانيا هذه المرة والمتهم حركة يمينية متطرفة تعرف بـ"مواطني الرايخ" ترفض دستور البلاد وتدعوا للإطاحة بالحكومة،
يعتقد الخبراء أن البطاطس والطماطم والباذنجان يمكن أن تكون مفتاح التغلب على السرطان.
وصف زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، المندوبين الأوكرانيين الذين مسحوا أقدامهم بعلم جمهورية دونيتسك الشعبية بـ "المتخلفين".
كشفت دراسة جديدة أن البركان العملاق في يلوستون، الذي قد يتسبب في دمار شامل عندما ينفجر، يحتفظ بضعف كمية الصهارة عما كان يعتقد سابقا.
وضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حجر الأساس لأول مصنع لشركة "بيكو" التركية، وذلك باستثمارات تقدر بقيمة 100 مليون دولار لإنتاج الأجهزة المنزلية.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لكن الضربات الأولى جاءت ممن ضربوا جسر القرم.
قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينغ، إن البنتاغون لم يكن على علم مسبق باستهداف أوكرانيا لأراض روسية، وإن واشنطن لا تنسق مع كييف كل شيء.
حذر مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا قد نفد.
فجرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، مفاجأة من العيار الثقيل حول قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، وكواليس وجوده على مقاعد البدلاء ضد سويسرا في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".
اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، أن مبادلة الروسي فيكتور بوت، المدان في أمريكا بتهمة تهريب الأسلحة، بلاعبة كرة السلة بريتني غرينر، يرمز إلى استسلام واشنطن.
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن تأييده لاعتبار "المتآمرين" الألمان أن بلادهم مسلوبة السيادة وتدار من واشنطن، واتهموا مؤخرا بمحاولة الانقلاب على السلطة بألمانيا.
فند النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنباء حول توصله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرياض في زيارة ستستمر يومي الخميس والجمعة لحضور القمة العربية الصينية.
أبرز عدد من النشطاء والمثقفين السعوديين تصريحات وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرياض، التي أكد فيها أن المملكة شريك موثوق للصين.
أفادت مجلة "Newsweek" بأن الفنادق في بعض أراضي دونباس التي تسيطرعليها سلطات كييف ترفض استضافة مقاتلين من شركة "Mozart" الأمريكية الخاصة.
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، تفاصيل مقترح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع سن المعاش (التقاعد) إلى 65 عامًا بدًلا من 60 عاما.
إن امتلاك زمام المبادرة هو شرط أساسي للفوز بالحرب.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا ترى في حصول الهند والبرازيل لصفة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي تعزيزا لقيمة ومركز هذه الهيئة الدولية.
كشفت Wuling الصينية عن سيارتها الجديدة التي صممت لتكون مريحة للتنقل داخل المدن، وتوفر لركابها تقنيات جيدة وعصرية.
يميل مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) إلى عدم التسبب في أي ضرر في المراحل الأولية، ولكن العواقب الطويلة المدى للمرض بعيدة كل البعد عن أن تكون حميدة.
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، التابع لمجموعة بريكس، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
أثارت الرقصة الغريبة التي أداها أشرف حكيمي، مدافع منتخب المغرب، خلال مواجهة إسبانيا ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال "قطر2022"، فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
رد كريستيانو رونالدو، عبر حسابه في موقع "تويتر"، على التقارير التي تحدثت عن تمرده في معسكر البرتغال في مونديال قطر وتهديده بمغادرة المنتخب لجلوسه على مقاعد البدلاء في لقاء سويسرا.
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الصراع في أوكرانيا وصل إلى نقطة فاصلة، وسط تعزيز الجيش الروسي لقواته، وضعف القوات الأوكرانية التي باتت منهكة.
أثار تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأنه كلما زاد الدمار الذي تعرضت له أوكرانيا تعاظمت فرصها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ردود فعل صاخبة بين مستخدمي "تويتر".
رصدت كاميرا المراقبة لصا يقتحم أحد صالونات الحلاقة في موسكو بشكل غريب، حيث قرر حلاقة شعره بنفسه ثم احتسى مشروبا غازيّا وأخذ استراحة على أريكة الصالون قبل سرقة الغلّة من الصندوق.
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