 
مباشر
لماذا روسيا؟

الفصل التاسع عشر - ديڤيد

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1hr

ديڤيد يحكي كيف وجد في إعادة إحياء صناعة الساعات السوفياتية شغفاً لبقائه وعمله في روسيا.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا