الفصل التاسع عشر - ديڤيد

تاريخ النشر:31.03.2023 | 14:27 GMT |
ديڤيد يحكي كيف وجد في إعادة إحياء صناعة الساعات السوفياتية شغفاً لبقائه وعمله في روسيا.
شهدت محافظة الجيزة واقعة مأساوية في رابع أيام رمضان، حيث تعرضت طالبة جامعية عمرها 20 عاما، لإعتداء وحشي من جارها.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه قبل وقت قصير من وقوع مأساة ناشفيل التي نفذتها امرأة عرفت نفسها على أنها رجل، قام نشطاء متحولون جنسيا بجمع أموال للتدريب على استخدام الأسلحة النارية.
قرر البنك الأهلي المصري، رفع سعر العائد على الشهادة الادخارية الثلاثية متغيرة العائد بنحو 2% لتصل إلى 18.5% بدلا من 16.5%، بعد قرار رفع أسعار الفائدة بمعدل 2%.
نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية إعلانا تجاريا وأسرعت بحذفه في وقت لاحق، ذكرت فيه وبلغة إنجليزية سيئة أن المعدات الغربية ستساعد قوات كييف على "احتلال أوكرانيا".
صوتت هيئة المحلفين الكبرى بمانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن "مدفوعات مالية صامتة" للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، فمن هي؟ وما هي جذور القضية؟
في ظل التطور التقني المتسارع تدخل دول جديدة دائرة المنافسة العسكرية مع دول نووية لرفع كفاءة جيوشها بأسلحة تقليدية متطورة واعتماد تكتيكات غير مسبوقة لخوض الحروب.
كشفت صورة بالأقمار الصناعية تطورات جديدة في سد النهضة الإثيوبي، حيث لوحظ انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة بشكل بطيء وتوقفت التوربينات.
فرضت وزارة الداخلية المصرية شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى أراضيها، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية.
رفع مشجعون سويسريون العشرات من الأعلام الفلسطينية خلال مباراة منتخب بلادهم ضد إسرائيل، في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".
أعرب عضو المحاربين القدماء في مشاة البحرية الأمريكية لوكاس غيدج، عن رأيه بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سوف يفر إلى إسرائيل كي لا يتم إعدامه من قبل الأوكرانيين.
أراد والد رودولفو غراتسياني لابنه أن يكون رجل دين، لكنه اختار أن ينضم إلى الجيش ويتحول إلى الجنرال الدموي المفضل لدى الزعيم الإيطالي الفاشي بينيتو موسوليني.
أوصى مصدر مسؤول في هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، بتجنب السفر إلى دولتين في إفريقيا.
صرح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي أظهر استعداده لكسر المحرمات إذا لزم الأمر.
أكد الخبير الاقتصادي المصري أحمد خطاب، أن هناك عدة عوامل تحدد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي رفع سعرالفائدة.
ذكرت وسائل إعلام مصرية، أنه ظهر مؤخرا بديل للقمح والحبوب في مصر وهو "نبات الدخن"، وهو نوع من الحبوب التي تنتمي إلى الفصيلة النجيلية، أو ما يدعى بالفصيلة العشبية.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا، بإرسال طائرة خاصة مجهزة إلى مالطا لنقل رئيس جامعة الأزهر الأسبق أحمد عمر هاشم بعد تعرضه لوعكة صحية.
كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية، أن الهند عرضت على مصر، أحدث طائراتها المروحية ومسيرات ومنظومات مدفعية مصنعة محليا.
قررت جهات التحقيق في مصر إحالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ريجوا، التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي للمحاكمة بعد القبض عليه.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا حاليا ترى عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الروسية شريط فيديو يظهر حلقة سوداء من الدخان تطير في سماء موسكو.
أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد مستشاريه في هجمات إسرائيلية استهدفت ضواحي العاصمة السورية دمشق فجرا، متوعدا بالرد.
علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على إمكانية مناقشة دول الاتحاد الأوروبي إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا، والتي كانت تتجنبها في السابق.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة 31 مارس 2023 مرسوما يحدد فيه الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تطلعها للتعاون مع القيادات المعينة حديثا من قبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن كييف تواصل نقل تعزيزات إضافية إلى أرتيموفسك، ولم يصدر أمر من النظام الأوكراني بتسليم المدينة بعد.
ذكرت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنيتسوفا أن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها قضايا حماية الأسرة فضلا عن الظروف الحالية كانت محور النقاش مع السيدة الأولى أسماء الأسد.
غردت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، فرحا بالإعلان على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن.
يؤكد خبراء أن الصيام الصحي يبدأ من السحور. وعلى الرغم من أن الكثيرين يتخطونه بسبب صعوبة الاستيقاظ، إلا أن البعض يلتزم به لما له من فوائد على صحة الصائم.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وفودا خليجية وإفريقية، من بينها السعودية وتونس وموريتانيا، حلت بإسرائيل لبحث تعزيز العلاقات وترسيخ اتفاقيات إبراهام.
طوّر العلماء الروس نماذج اختبارية حديثة لمادة "ستيلز" التي من شأنها امتصاص 95% من الموجات الراديوية الناتجة عن الرادارات.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات نادرة توثق عملية الاستيلاء على معاقل القوات الأوكرانية من قبل القوات المحمولة جوا مدعومة بمدفعية تشكيلات المظليين فضلا عن طائرات مسيرة ودبابات.
تمتلك دبابات Leopard 1A5 الألمانية التي تعهدت ألمانيا بتسليم 88 نموذجا قديما منها لجيش نظام كييف دروعا ضعيفة للغاية وفقا للمعايير الحديثة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت وللمرة الأولى في أجواء منطقة العملية العسكرية الخاصة، صاروخا تكتيكيا أوكرانيا جديدا من طراز "غروم -2".
قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، إن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من مناقشة المسألة التي كانت تتجنبها في السابق والمتمثلة في إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا.
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية، وقام بتوقيع مرسوم بهذا الشأن.
أعلنت القوات الجوية الأمريكية أنها لا تنوي شراء أي من صواريخ شركة Lockheed Martin فرط الصوتية، فيما يشير المسؤولون إلى مزيد من الدعم لمبادرة شركة Raytheon Corp.
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على قرار هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن بتوجيه اتهامات جنائية ضده في قضية "الأموال الصامتة" بشأن ممثلة إباحية.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قراره بحرمان الاتحاد السعودي من التعاقدات لفترتين من سوق الانتقالات، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف، على إثر تراكم القضايا الخارجية عليه.
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، عن مصلحة روسيا في إضراب عمال النقل في ألمانيا.
أعلن مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الهند لا تعتبر حليفا للولايات المتحدة، ولن تكون أبدا، لكن البلدين سيتعاونان بشكل وثيق.
أفاد البنك المركزي الإماراتي، في بيان اليوم الجمعة، بأنه قرر إلغاء ترخيص فرع بنك "إم تي إس" الروسي في أبو ظبي بالإمارات.
علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على احتجاز الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش من صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه تم القبض عليه متلبسا.
عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد عدة أشهر للعاصمة الإسبانية مدريد، حيث تفضل عائلته العيش هناك، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول اعتراف زيلينسكي بخطورة خسارة أرتيوموفسك، وهو أمر حتمي كما يراه الخبراء الروس.
كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التقارب الصيني السعودي ومصلحة روسيا فيه.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة "اليوم العالمي لظهور المتحولين جنسيا" أن هؤلاء المتحولين جنسيا من الأمريكيين يشكلون روح الأمة الأمريكية.
تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف وغينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إلغاء الكونغرس قرار استخدام الجيش الأمريكي في العراق.
تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول هدف روسيا من نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.
قال البيت الأبيض، في بيان الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رشح الدبلوماسية هيرو مصطفى جارج لمنصب السفيرة الأمريكية لدى مصر.
تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بإدامة العلاقات مع إسرائيل، بعد خلاف علني نادر بين الحليفين على خلفية تشريعات "الإصلاح القضائي" التي أدت إلى خروج احتجاجات كبيرة.
علق قادة من الحزب الديمقراطي على تصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالتأكيد على أن "لا أحد فوق القانون".
أصدرت محكمة ليفورتوفو شرقي العاصمة الروسية موسكو أمر اعتقال بحق الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في قضية تجسس.
غادرت المعارضة قاعة البرلمان النمساوي بمجرد أن بدأ زيلينسكي أحد خطاباته أمام أعضاء البرلمان بتقنية الفيديو.
نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا لوحدة الصواريخ الاستراتيتجية في منطقة نوفوسيبيرسك وقد تم رفع شباك التمويه البيضاء عنها قبل أن تبدأ بأداء مهامها.
صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.
وصلت المعركة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والديمقراطيين، أصحاب الربط والحل الآن في البيت الأبيض إلى مستوى جديد بدخولها منطقة الصدام على ساحة القضاء.
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس" ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
وقع البنكان المركزيان في البرازيل والصين على مذكرة تفاهم تنص على إنشاء مركز مقاصة خارجي، ما يعني أن البلدين اتفقا على التخلي عن الدولار في تعاملاتهما التجارية الثنائية.
كشف برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير، الخميس، تفاصيل العرض المقدم من إدارة برشلونة لاستعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة النادي الكتالوني ولاعب باريس سان جيرمان الحالي.
أصدر مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، تحذيرات لجميع المزارعين، بعد إعلان سيطرة كتلة قطبية باردة على الأجواء، وتذبذب في درجات الحرارة.
اقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وقف إطلاق نار في أوكرانيا وإعلان هدنة دون تغيير مواقع القوات وعدم نقل معدات عسكرية من جانب كلا الطرفين.
اعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة العدل الدولية برد طلب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة "انتصارا كبيرا" لها.
اعتاد الناس على مر السنوات على حفظ مدخراتهم بالدولار لكن في ظل الدعوات للتخلي عنه ومخاوف من خسارته مكانته كعملة عالمية يصبح ادخار الأموال بالعملة الأمريكية أمرا محفوفا بالمخاطر.
أكد رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، أهمية قرار البنك المركزي حول رفع أسعار الفائدة 2%، التي جاءت في ظل ترقب السوق لحركة سعر الصرف.
واجه تصويت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، انتقادات في الأوساط السياسية الأمريكية.
أفادت شبكة "سي إن إن" الإعلامية بأن شرطة نيويورك ستعزز الإجراءات الأمنية يوم الجمعة تحسبا لأي تطورات في أعقاب توجيه القضاء اتهاما جنائيا إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
يعتبر دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة توجه له تهم جنائية فما هي وإلى ماذا ستفضي؟!
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما رئاسيا بشأن التجنيد الإجباري في الربيع، والذي سيبدأ بتاريخ 1 أبريل ويستمر حتى 15 يوليو.
وجد علماء في إسرائيل أن النباتات تصدر أصواتا، مثل فرقعة الغلاف الفقاعي، عند تعرضها للإجهاد، من جراء الجفاف أو قطع سيقانها.
تحت عنوان "بدء جولة جديدة من التقارب بين أرمينيا وأوروبا"، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول إصرار يريفان على تخريب العلاقات مع موسكو بالتزامن مع تقرّبها من الغرب.
تعرض السفير الأمريكي في السودان، جون غودفري، لحادث سير بالعاصمة الخرطوم.
مثل لون الجلد، يتأثر تصبغ الشعر بشكل كبير بالميلانين. وتعتمد المادة على العديد من العناصر الغذائية الأخرى لأداء وظيفتها الطبيعية.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، رئيس حزب "روسيا الموحدة"، بأن دول العالم يمكنها أن تتطور بنجاح دون صراخ الغرب، ودون فرض مسار التنمية عليها.
أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" فجر اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.
قال رئيس قسم التنظيم والتعبئة في وزارة الدفاع الروسية، الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي، إن عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب التعاقد قد زاد بشكل كبير.
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، حقيقة "اختفاء" قاتل الباحث الأمني العراقي هشام الهاشمي.
دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل إلى الدفاع عن الصحفيين أسانج وقاسم.
قد تظهر عما قريب في روسيا رباعية دفع كبيرة إيرانية الصنع تشبه سيارة جيب "هامر" الأمريكية.
حذرت وزراة الصحة والسكان المصرية فئة معينة من المصريين، من الأيام المقبلة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.
أثار قرار الحكومة السعودية بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون الكثير من التعليقات، وسط حديث عن تقارب سعودي صيني، وتباعد سعودي أمريكي.
شهدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، توقيع اتفاقية منحة بـ40 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين بإعفاء السفير الروسي لدى لاتفيا والسفير الروسي لدى إستونيا من منصبهما، على خلفية ممارسات الدول الغربية ضد روسيا وخفض العلاقات الدبلوماسية.
كشف المصري كمال شعيب، محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أصدرت 4 تقارير رسمية تطالب من خلالها بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادي.
تسبب توسع رقعة انهيار أرضي بتدمير جزء من الطريق السريع 5 الرئيسي المؤدي إلى الشمال من لوس أنجلوس بالقرب من كاستايك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
أقر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة في شبكة "تويتر"، أن السياسة النقدية المتشددة للولايات المتحدة تجبر الدول الأجنبية على التخلي عن الدولار.
لطالما اشتبه الخبراء في أن عمر الإنسان وصل إلى حده الأقصى، مع عدم احتمال أن يتجاوز أحد الرقم القياسي الذي حققته الفرنسية جين كالمينت، التي ورد أنها توفيت عام 1997 عن عمر 122 عاما.
أعلنت الخارجية الروسية أنه وعلى الرغم من تعليق جميع أنواع تبادل المعلومات بموجب معاهدة "نيو ستارت" إلا أن الجانب الروسي سيواصل إخطار الولايات المتحدة بإطلاق الصواريخ طوعيا.
نقلت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" رأي ضابط الاستطلاع بطل روسيا، رستم كلوبوف، في ما يجب فعله من أجل استئناف العمليات الهجومية ضد الجيش الأوكراني.
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة خسارة نجم باريس سان جيرمان، لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار، لمليون يورو في لعبة البوكر.
قال حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتس إن فلوريدا لن تساعد في طلب تسليم دونالد ترامب بعد أن وجهت إليه لائحة اتهام في نيويورك بشأن "مدفوعات مالية صامتة" لنجمة إباحية.
قالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، إنها شعرت بالخوف والدهشة الكبيرة في حلقة "العرافة" على قناة "النهار" التي استضافت خلالها الفنانة لوسي، وذلك بسبب الجن.
تم منع المسلمين الروس من تداول وشراء الأوراق المالية العائدة للشركات التي تمارس أنشطة محظورة بموجب الشريعة الإسلامية.
أفادت تقارير صحفية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اضطر لفتح الباب أمام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للرحيل بنهاية عقده عقب الموسم الجاري.
بداية، يشير اختصار BRIC إلى الدول الأربع سريعة النمو (البرازيل، روسيا، الهند، الصين) التي قامت بتأسيس المنظمة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحييد 545 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8".
كشف البرتغالي، برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، أنه من السهل التعامل مع زميله في الفريق الدولي الجزائري رياض محرز، كونه شخصا مرحا، واصفا إياه بالمهرج.
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