تاريخ النشر:19.01.2023 | 20:19 GMT |
تيدي يحكي قصة تخليه عن حياته في أمريكا وكيف وجد في روسيا وطناً بديلاً.
كشفت المحللة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، عن تداعيات إعلان روسيا إدارج الجنيه المصري ضمن نشرة أسعار الصرف بالبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى الريال القطري والدرهم الإماراتي.
أفادت صحيفة "بيلد" نقلا عن إحدى بائعات الهوى بتسجيلها إقبالا غير مسبوق على خدمات العاهرات من رواد منتدى "دافوس" الاقتصادي، حيث أنفق بعضهم 2300 يورو لقضاء الليل في مخادع البغايا.
أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور، أن خطر نشوب صراع بين الناتو وروسيا باق، وذلك بغض النظر عن نتيجة النزاع الجاري في أوكرانيا.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا للمملكة، لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.
وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Sexual Medicine أن الفياجرا تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال بنسبة تصل إلى 39%، كما تساعد على تقليل مخاطر الوفاة المبكرة.
أدلت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، بتصريح عفوي طريف بعد تأهلها إلى الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" لموسم 2023.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل.
لا تعد دمشق أعرق عاصمة في التاريخ فقط، بل هي حاضنة حضارية كبرى وضعت بصمتها في التاريخ الإنساني، واشتهر حرفيوها وصناعها بالفولاذ الدمشقي الذي لا يزال سره مخفيا.
أعرب قراء Daily Mail عن دهشتهم لتعليق أولينا زيلينسكايا زوجة الرئيس الأوكراني، على حادث تحطم مروحية قرب كييف اليوم أسفر عن مقتل 14 شخصا، بينهم وزير الداخلية دينيس مناستيرسكي.
قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن توريد الأسلحة إلى كييف لشن ضربات على أراضي روسية أمر خطير للغاية، مشيرا إلى أن مثل هذه الإمدادات ستنقل الصراع إلى مستوى جديد.
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بعد مقتل وزير داخلية أوكرانيا دينيس مناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين في حادث سقوط مروحية.
رد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، على الهجوم الذي شنه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وثق تسجيل مصور عملية تدمير منظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية، التي تزود بها واشطن كييف.
ألغى مجلس الرقابة في شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" قرارات الشبكات حول حذف الصور التي تظهر فيها حلمات نساء، وأوصى بمراجعة قواعد الأشراف على محتوى مثل هذه الصور.
دعا أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إلى مراقبة الوضع الاقتصادي في مصرـ الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل، متسائلا: "هل لبنان أهم لأمريكا منها؟".
في حين أن تطويل العمر يمكن أن يكون هدفا صعب التحقيق، فإن التغييرات "السهلة" في نمط العيش يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتنا وبالتالي العيش عمرا مديدا.
كشفت وسائل إعلام أمريكية المزيد من الفضائح المتعلقة بعضو مجلس النواب، الجمهوري، جورج سانتوس، الذي يخضع للتحقيق بسبب تزويره سيرته الذاتية وتعليمه الجامعي وتاريخه الوظيفي.
تبدأ الحكومة المصرية في تحويل جزيرة الوراق لمدينة الوراق الجديدة، حيث تستعد لتحويل الجزيرة الأكبر على نهر النيل لإحدى مدن الجيل الرابع.
بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، مع رئيس ومؤسس مجموعة أداني الهندية الملياردير غوتام أداني، الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات.
وصف زعيم اليمين المتطرف الداعم للحكومة في السويد جيمي أوكيسون، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ديكتاتور إسلامي"، على خلفية جمود المفاوضات مع أنقرة لانضمام ستوكهولم إلى الناتو.
أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، عن استعداد روسيا وباكستان للتوقيع على جميع وثائق الشركة اللازمة لبناء خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني".
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر واجهت العديد من الأزمات خلال عصور كثيرة، لافتا إلى أن هذه ليست الأزمة الأولى التي تمر بها الدولة المصرية.
أعلنت نقابة المحاميين المصريين عن تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من صباح اليوم الخميس، ولأجل غير مسمى.
كشفت وثيقة للاعب البرازيلي الراحل بيليه واحدا من الأسرار التي بقيت مجهولة حتى ما قبل قراءة وصيته، وتتعلق بابلنته ساندرا ريغينا التي طالما رفض أن يكون والدها.
بعث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، رسالة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، دعاه فيها إلى الحوار.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، شريط فيديو على "تيلغرام"، لجنود أوكرانيين أسروا في منطقة بيلوغوروفكا بجمهورية دونيتسك، بعد يومين من التحاقهم بالقتال.
علق خبراء على قرار البنك المركزي الروسي إدارج مجموعة من العملات بينها الجنيه المصري، على نشرته لأسعار الصرف اليومية.
أثار تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حفيظة البيت الأبيض، بعد مقارنته إجراءات الولايات المتحدة وحلفائها بتكتيكات الزعيم النازي أدولف هتلر.
أشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إلى أن المملكة اعتادت تقديم المنح والمساعدات لحلفائها مباشرة دون قيد أو شروط، وهي الآن تسعى لتعديل ذلك.
حذر بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، من أن الرغبة في تدمير روسيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب مدمرة للبشرية جمعاء.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة والشرطة المصرية حققتا نجاحا كبيرا لتأمين الدولة المصرية.
تعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة كبرى بسبب الدولار، حيث تحاول الخروج من الأزمة بعدة طرق في الوقت الذي تسيطر فيه السوق السوداء على الأخضر الأمريكي.
في مثل هذا اليوم من عام 1268، تمكن الظاهر بيبرس، رابع سلاطين الدولة المملوكية من استرداد مدينة حيفا في حملات طويلة وشاقة انتهت بطرد الصليبيين من معاقلهم على سواحل المتوسط الشرقية.
اكتشف علماء من قبرص أن ركن الغرفة هو المكان الأكثر أمانا للاختباء من موجة الصدمة الهائلة الناجمة عن انفجار نووي، بعد إجراء محاكاة حاسوبية للحدث الكارثي.
على الرغم من أن كمية معينة من تخثر الدم ضرورية لمنع النزيف المفرط، فإن الجلطات التي لا تذوب بشكل طبيعي يمكن أن تسبب مشاكل.
ذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung نقلا عن مصادر مطلعة أن المستشار الألماني أولاف شولتس مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، شريط أن تزود واشنطن كييف بدبابات "أبرامز".
كشفت تقارير صحفية، عن المبلغ المالي الذي سيحصل عليه نادي باريس سان جيرمان، من المشاركة في مباراة كأس موسم الرياض، ضد فريق نجوم الهلال والنصر "كأس موسم الرياض".
فشل نواب البرلمان الألماني في التصويت على نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، بسبب رفض غالبية أعضاء البرلمان التصويت، وأصروا على تقديم مشروع القرار إلى اللجان المختصة للنظر فيه.
أفادت صحيفة "Welt" بأن بلغاريا زودت أوكرانيا سرا بالذخيرة في الربيع الماضي ووفرت ما يصل إلى ثلث احتياجات القوات الأوكرانية.
أشار ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفسخه الاتفاقات مع مجلس أوروبا، أكد أن موسكو ستفاوض الغرب بشروطها، وعندما ستريد هي ذلك.
قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في مقابلة مع قناة بولسات التلفزيونية إن بولندا يمكنها نقل دباباتها من طراز ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا، دون انتظار موافقة ألمانيا.
توصلت دراسة إلى أن تناول مشروبات شائعة "يضاعف '' خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى البالغين الذين يتناولونها أكثر من مرتين في اليوم.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية SU 25 في دونيتسك و5 مسيرات وإحباط عدة محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور، وسط تقدم القوات الروسية على المحور الجنوبي لدونيتسك.
تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تورط مسؤولين أوروبيين كبار في قضايا فساد مع قطر والمغرب.
خفضت شركة الغاز الروسية "غازبروم" إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنحو 23% بعد رفض الأخيرة طلبات لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها.
تعرضت قوة أوكرانية خلال انسحابها من بلدة فاسيوكوفكا المحاذية لمدينة سوليدار التي حررها الجيش الروسي في دونيتسك مؤخرا لقصف بنيران صديقة بمدافع أمريكية، أدى لمقتل العشرات من أفرادها.
قامت مروحية "كا - 27" التابعة لفرقاطة "الأميرال غورشكوف" المزوّدة بصواريخ " تسيركون" الأسرع من الصوت، برحلات جوية في المحيط الأطلسي وأجرت استطلاعا جويا في ظروف الطقس الصعبة.
توج المنتخب العراقي بلقب بطل مسابقة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" على حساب نظيره العماني، إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الخميس، في مدينة البصرة.
قالت وزارة الخارجية السورية إن المعلومات عن تقديم واشنطن ملايين الدولارات لجهات إعلامية مشبوهة بهدف تشويه صورة الدولة السورية تعكس إصرارا أمريكيا على الاستمرار بتضليل الرأي العام.
أودى مرض وراثي نادر بحياة مراهق عمره 16 عاما في العاصمة موسكو، وأشار الأطباء إلى أن سببه بروتين ناتج عن انهيار وراثي يدمّر المخ تدريجيا، وبمرور الوقت يحيله إلى ما يشبه "الإسفنج".
طالب بارون المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الملقب "إل تشابو" سلطات بلاده بمساعدته وتخليصه من عذاب نفسي يعانيه داخل زنزانته في الولايات المتحدة التي يقضي فيها حكما بالسجن المؤبد.
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن موقف تعرض له خلال تواجده في مصر لإلقاء كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن القوى النووية لا تخسر الصراعات الكبرى التي يتوقف عليها مصيرها.
قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن القوات الروسية ستدمر أي أسلحة تزود بها الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا، ولن تترك أي هجمات تستهدف أراضيها دون رد.
في 18 يناير 2015 قتل القيادي في حزب الله جهاد عماد مغنية والجنرال في الحرس الثوري الإيراني علي الله دادي وأربعة أخرون في غارة جوية إسرائيلية بهضبة الجولان السورية.
غرّد أمير قطر ،تميم بن حمد آل ثاني، معربا عن سعادته باللقاء التشاوري الذي جمعه بالعديد من قادة الدول الشقيقة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بـ3 ترقيات عسكرية جديدة لقادة كبار بالجبش المصري.
تعرض النجم الجزائري السابق رابح ماجر لصافرات استهجان خلال متابعته لمباراة ضمن بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر، الأمر الذي أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن مصرع 15 جنديا، وإصابة 3 آخرين جراء حريق اندلع في إحدى الثكنات العسكرية.
كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول سعي طهران للحصول على أسلحة جديدة نوعية بما فيها مقاتلات سو-35 الروسية.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الدول العربية تدرك حقيقة ما يجري حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لم تؤيد حملة العقوبات ضد روسيا رغم تعرضها لضغوط غربية شديدة.
أثارت فتوى زعيم ديني في قبرص التركية طالب فيها النساء بقبول دعوة الزوج للنوم على النحو الواجب للإنجاب غضب القبارصة الأتراك، الذين لمسوا فيها تعدّيا للإسلام الأصولي على مجتمعهم.
أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا غامضا قرر من خلاله إيقاف وتغريم لاعبي المنتخب الأول، دون توضيح أسباب الإيقاف، وذلك بعد مرور فترة على توديع العنابي لكأس العالم قطر 2022 مبكرا.
أكد الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، أن إدراج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري في نشرة أسعار العملات بروسيا خطوة تدعم الاقتصاد المصري، وأنه لا مبرر لشراء مصر القمح الروسي بالدولار.
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا سنة 2014، داعيا الدول الغربية إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وبحثا الملف النووي الإيراني واتفاقيات إبراهام، وتوسيع دائرة السلام، بالتحديد مع السعودية.
حذر خبير المياه المصري عباس شراقي من الملء الرابع لسد النهضة، حيث تستهدف أثيوبيا تخزين 25 مليار متر مكعب خلال العام الجاري 2023، بواقع نصف حصة مصر من المياه.
أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باكورة أهدافه في أول مباراة له على الأراضي السعودية منذ انتقاله إلى صفوف نادي النصر لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2025.
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل، وعزت قرارها هذا بأنها "لا تملك ما يكفي من الطاقة للقيام بهذه المهمة لأربع سنوات أخرى".
عاقبت محكمة مصرية، اليوم الخميس، لاعب كرة قدم شهير في نادي الزمالك بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي.
حذر الخبراء من أن تناول الكثير من الأسماك قد يزيد من خطر التعرض لـ"مواد كيميائية سامة إلى الأبد".
لفتت صحيفة The drive الأمريكية إلى تعديلات طرأت على أسلحة مروحية " مي – 28" (صياد الليل) الروسية ، ما أدى إلى زيادة إمكاناتها القتالية.
كشف تقرير عالمي أن معظم الكائنات الحية في مصر القديمة تم تحنيطها مثل القطط والصقور والكوبرا في المقابر في جميع أنحاء مصر.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بعدم تناقض تصريحات مدفيديف بشأن العقيدة النووية الروسية، وبتوافق تصريحات أنطونوف مع موقف الكرملين.
علقت هيئة مترو الأنفاق بالقاهرة على ما يتردد حول تنظيم رحلات إلى تل أبيب والقدس، من قبل هيئة المترو.
دخلت القطاعات الحيوية في فرنسا، اليوم الخميس، في إضراب واسع مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أفكار جديدة للدفاع الصاروخي الروسي.
أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، أن هزيمة أوكرانيا سيكون لها آثار عالمية تنعكس على الغرب وحلفائه الذين يساعدون كييف.
كتب بوغدان لفوفسكي، في "إزفيستيا"، حول استحالة استعادة نظام الطاقة في أوكرانيا من دون التعاون مع روسيا.
أفاد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك بأن العسكريين الأوكرانيين تحدثوا علنا على الهواء عن مواقع المرتزقة البولنديين في سوليدار مما سمح بتوجيه ضربات دقيقة ضدهم.
صرح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن سبب سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو الأوكرانية، نشر قوات كييف الدفاعات الجوية في المناطق السكنية.
أظهر مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا، مرة أخرى وقاحته ومستوى ثقافته الدبلوماسية الهابط في أروقة الأمم المتحدة.
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على أربع مناطق بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
سيكون عشاق كرة القدم اليوم الخميس على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف ملاعب العالم.
أعلن الكاتب الصحفي الأمريكي سكوت هورتن عن وجود "خطة سرية" لواشنطن تجاه روسيا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أعادت مجموعة "غلوبال أوتو للسيارات" الوكيل الرسمي لـBMW وMINI في مصر، إطلاق مصنع علامة "بي إم دابليو" في مدينة السادس من أكتوبر، بعد إغلاق استمر أربع سنوات.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر ليس لديها مشكلة في الدولار، ونعمل خلال الفترة الحالية على تخفيف العبء عن المواطنين.
تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لموقف محرج بعد ظهور أصوات لمحتوى إباحي خلال بث القناة لمواجهة وولفرهامبتون وليفربول بالدوري الإنجليزي.
لا يزال الجنود الروس يدمّرون المدرعات الأسترالية التي تم تسليمها لنظام كييف.
روى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض القصص العائلية الخاصة أثناء حصار لينينغراد في فترة الحرب الوطنية العظمى.
نشرت الرئاسة المصرية، صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء ترقية عسكرية جديدة لقادة كبار بالجيش المصري.
قرر مجلس النواب الأردني الأربعاء، فصل النائب محمد الفايز بعد أن كان وجه رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اعتبر فيها أن "الطبقة الفاسدة تتسول المساعدات من السعودية".
تبادلت كوريا الجنوبية وإيران استدعاء سفيريهما، على خلفية خلاف دبلوماسي أثارته تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي وصف إيران بأنها "عدو" الإمارات.
أكدت "بلومبرغ" أن رجال الأعمال الروس الشباب منحوا فرصة ذهبية لتأسيس شركاتهم الناشئة، بفضل رحيل الشركات الغربية في إطار العقوبات ضد روسيا، لافتة إلى فشل هذه العقوبات الذريع.
كرم المزارع الأرجنتيني ماكسيميليانو سبيناتسي بطريقة مبتكرة مواطنه النجم ليونيل ميسي، بعد أن قاد منتخب "التانغو" للفوز بكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة تليفونية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، ناقشا فيها العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في قطاعي الطاقة والنقل.
أعلن البنك المركزي الروسي، أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء سيحدد أسعار الصرف اليومية للروبل الروسي مقابل 9 عملات أجنبية جديدة، منها 3 عملات عربية.
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