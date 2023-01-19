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لماذا روسيا؟

الفصل التاسع – تيدي

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تيدي يحكي قصة تخليه عن حياته في أمريكا وكيف وجد في روسيا وطناً بديلاً.

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