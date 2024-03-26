الفاو تحذر.. أزمة البحر الأحمر سترفع أسعار المواد الغذائية عالميا
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة لدى الأمم المتحدة للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوف.
تصريحات مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة لدى الأمم المتحدة للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوف لـRT:
- للأسف الوضع الغذائي في العالم لا يتحسن وجائحة كوفيد أضافت 120 مليون جائع في العالم
- في عام 2022 كان هناك نحو 780 مليون جائع في العالم ونحو مليار شخص يحصلون على أغذية غير متوازنة
- الدول التي تعاني من الجوع تتزايد وعددها الآن نحو 40 دولة
- الوضع الأسوأ من ناحية المجاعة يتركز في قطاع غزة في سوريا واليمن والسودان
- الحروب والتغير المناخي والمشاكل الاقتصادية تتسبب في مزيد من أزمات الجوع في العالم
- لم ننجح حتى الآن في القضاء على الجوع تماما ويبدو أن السرعة التي نعمل بها غير كافية
- مساعداتنا تهدف إلى دعم الزراعة وتربية الحيوان في الدول التي تعاني من أزمات
- خلال السنوات الأربع الماضية تضاعف تمويل الفاو وميزانيتنا تبلغ حاليا نحو ملياري دولار
- الكثير من دول العالم لا تسمح لنفسها بدعم الغذاء
- ينتج في العالم غذاء أكثر من حاجة السكان لكنها تنتج في دول محددة فقط ونسعى للتوزيع العادل للمنتجات
- قررت روسيا أن تورد القمح مجانا إلى 6 دول إفريقية وأمن بعض الاحتياجات السنوية لتلك الدول
- روسيا تقدم مساعدات هامة ضمن برامج الأمم المتحدة وتمول بعض عمليات الطوارئ لبرنامج الغذاء العالمي
- نجاحات قطاع الزراعة الروسي أثرت إيجابيا على سوق الغذاء العالمي
- الفاو ضد العقوبات المفروضة على روسيا وهي عامل سلبي يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع
- بريكس من أسرع التجمعات نماء وازدادت أفاق التعاون في المجال الزراعي
- تنمية بريكس عامل استقرار لإنتاج الغذاء عالميا
- أي إخلال بسلاسل الإمداد ويؤثر بشكل كبير على أسعار الأغذية
- تقييد حرية الحركة في البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على سوق الأغذية العالمية
- أي نزاعات مسلحة وخصوصا التي تؤدي إلى إخلال في سلاسل الإمداد الغذائي يشكل خطرا على سوق الأغذية العالمية
- أوروبا آمنة من حيث الأمن الغذائي واحتجاجات المزارعين هناك لن تشكل أزمة غذائية
- جزء كبير من المشاريع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا موجه لدعم الزراعة
- تشارك الفاو في العمل الإنساني ضمن نداء الطوارئ لقطاع غزة
- هناك أذى كبير لقطاع الزراعة والحيوان في قطاع غزة
- هناك مجموعة من الدول العربية ذات الوضع المستقر في مجال الأمن الغذائي ومنها دول الخليج والمغرب العربي