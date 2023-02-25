العقوبات الأوروبية تطال RT العربية.. ما الهدف؟

ضاق فضاء الغرب بصوت يصدح بغير الرواية الغربية للأحداث. لا علاقة لقرار الاتحاد الأوروبي حظر قناة آرتي العربية بالتطورات في أوكرانيا، فمشكلة الأوروبيين مع آرتي بدأت منذ زمن بعيد.

لكن الآن بالنسبة له، أي للغرب، إنه الوقت المناسب لتسويق خطوته غير الشرعية ضد قناتنا. مشكلة الغرب مع آر تي أنها صوت حر ينقل الحقيقة كما هي لا كما يريد هو تصويرها. هي منبر لكل صاحب رأي، حتى للمنتقدين لروسيا وسياستها، والأهم أن أعداد مشاهديها ومتابعيها نمت بشكل أخاف صناع القرار في الغرب. فقد كان المشاهد الغربي على موعد مع صوت مختلف عما اعتاد عليه في مئات لا بل آلاف القنوات الغربية التي تجترُّ الرواية الغربية للأحداث. كان كذلك وسيبقى كذلك..

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