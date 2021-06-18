العراق.. بناء 8 مفاعلات نووية بـ40 مليار دولار وتنفيذ روسي
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قالت السلطات العراقية إنها تنوي بناء ثمانية مفاعلات نووية لإنتاجِ الكهرباء بقيمة نحو أربعين مليار دولار خلال السنوات المقبلة في محاولة منها لمعالجة نقص الكهرباء في البلاد
والاستجابة للطلب الذي يعرف تزايدا سنويا خاصة في فصل الصيف.
وقال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة إن شركة روس آتوم الروسية ستقوم بتنفيذ المشروع ، وإن المباحثات معها قطعت شوطا ممتازا..
آفاق تنفيذ المشروع الطموح في بلاد الرافدين في حديث مع رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة الدكتور كمال حسين لطيف.