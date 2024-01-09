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أبعاد روسية

الشرق الأوسط على فوهة بركان غزة

أخبار العالم العربي

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هل سيتم احتواء الصراع المتصاعد في المنطقة، أم سيدفع به نحو سيناريوهات قيامية؟

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