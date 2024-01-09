الشرق الأوسط على فوهة بركان غزة

تاريخ النشر:09.01.2024 | 21:04 GMT |
آخر تحديث:09.01.2024 | 21:05 GMT | أخبار العالم العربي
هل سيتم احتواء الصراع المتصاعد في المنطقة، أم سيدفع به نحو سيناريوهات قيامية؟
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس الحكومة الجديد غابرييل أتال، في أعقاب تعيينه رئيسا للوزراء اليوم الثلاثاء.
كشف تحقيق استقصائي أعدته صحيفة هولندية هوية العميل الذي أدخل الفيروس الدودي "ستاكسنت" إلى موقع تخصيب اليورانيوم الرئيسي في نطنز وسط إيران.
وبخ عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي مذيعة الإذاعة البريطانية، بعد وصفها ما يقومون به في البحر الأحمر بأنه "جعجعة بلا طحين".
صرح سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، بأن المملكة مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب في غزة، لكن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء غابرييل أتال البالغ من العمر 34 عاما رئيسا للوزراء، ليصبح أصغر رئيس للحكومة في فرنسا، وأول مثلي يقود الوزراء.
أفادت وسائل الإعلام التركية بكشف نشاط خلية للموساد الإسرائيلي على الأراضي التركية قوامها 3 مصريين، وفلسطينيان، و3 أتراك، وتونسيان هما رجل وزوجته، والبقية سوريون.
حصل 62 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة ووصلوا إلى داغستان على جوازات سفر روسية، ويجري حل مسألة تنظيم الوضع القانوني للاجئين الآخرين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحريق اندلع في قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال.
أعلنت السلطات الأمريكية أنها أوقفت قرب البيت الأبيض سائق سيارة اصطدم بسياج المقر الرئاسي، دون أن يتضح ما إذا كان الأمر مجرد حادث مروري عرضي أم متعمدا.
علق الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت على ما نشر في وسائل الإعلام حول طلب تقدمت به إسرائيل للقاهرة يدعو للتنسيق المشترك لنصب كاميرات للمراقبة على معبر فيلادلفيا.
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس الاثنين حالة من اللغط بعد اكتشاف نفق سري تحت مبنى "حركة حباد"، أكبر منظمة يهودية في العالم.
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الدول الإسلامية "بدعم المقاومة بالسلاح" لمواجهة إسرائيل في قطاع غزة.
ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع أجور العمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء ،استهداف جنود ومقر قيادة وثكنة ومواقع إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ناقش في السعودية الاثنين مسألة التطبيع مع إسرائيل وتنسيق الجهود لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مصرع اثنين من أقارب مدير مكتب قناة "الجزيرة" في غزة وائل الدحدوح، جراء غارة استهدفت سيارتهما يوم الاثنين بمدينة رفح.
كشف الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن حوالي نصف مليون مواطن مصري توفوا خلال عام 2023 الماضي.
كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية عن خلافات حادة بين مصر وإسرائيل بسبب مطالب تل أبيب بالسيطرة على محور فيلادليفا (محور صلاح الدين) المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.
أكد مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست"، أن إسرائيل سحبت حتى الآن عدة آلاف من قواتها المتواجدة في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص نظمت "انسحابا كبيرا" من شمال القطاع.
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تطورات الحالة الصحية للوزير لويد جيه أوستن المتواجد في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الاثنين، القضاء على قيادي في حركة "حماس" قال إنه مسؤول عن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية نحو إسرائيل.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب تقف وراء اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام الطويل، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن الاغتيال,
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد امتحان الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمحطة الضبعة بمطروح.
وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، طالبه فيها بحماية أبناء جلدته قبل حماية السفن الإسرائيلية.
أفاد مراسل RT بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على مقربة من التشييع القيادي في "حزب الله" وسام طويل في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.
وثقت كاميرا مراقبة عملية قتل جنود إسرائيليين لثلاثة شبان فلسطينيين بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، مساء يوم الاثنين.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 9 عسكريين في معارك قطاع غزة أمس الاثنين، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 519 منذ الـ7 من أكتوبر.
أعلنت "كتائب القسام" اليوم الاثنين، إحباط محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها في مخيم البريج وسط قطاع غزة، والاشتباك مع قوة خاصة وإيقاعها بين قتيل وجريح
أعلن "حزب الله"" اليوم الثلاثاء، استهداف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي أحدهما مقر قيادة المنطقة الشمالية في مدينة باستخدام المسيرات الهجومية الانقضاضية.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ95 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، وتفاقم التوتر في الضفة الغربية.
أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن أحدث الوثائق التي تم الكشف عنها، أن جيفري إبستين سجل سرا أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وريتشارد برانسون والرئيس الأمريكي سابقا بيل كلينتون.
عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف مقاتليها لقوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل على محاور التقدم بمدينة خان يونس.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية".
زعمت تقارير إسرائيلية أن حريقا اندلع في جزيرة قشم جنوب إيران وأدى لاحتراق 16 سفينة تابعة للحرس الثوري، لكن الفيديو المتداول لا يؤكد مكان أو زمان الواقعة أو أنها حصلت في إيران.
رجّح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكي سكوت ريتر أن تخسر أوكرانيا أربع مقاطعات إضافية إن لم يجلس فلاديمير زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات، ويقبل السلام مع روسيا.
نقلت "رويترز" عن 3 مصادر أمنية مصرية أن مصر رفضت مقترحا إسرائيليا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
فجر بول روبنسون حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق مفاجأة حول مستقبل المصري محمد صلاح جناح ليفربول بقوله: "بالنسبة لي، صفقة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي محسومة".
أظهرت دراسة جديدة أنه يمكن تجديد الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، في اختراق جديد قد ينهي معاناة حقن الإنسولين لمرضى السكري.
كشف "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين، تفاصيل عن مسيرة القيادي وسام طويل العسكرية، عقب أن اغتالته إسرائيل بضربة استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم جنوبي البلاد.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العام الماضي تجاوزت 215 ألف عسكري، و28 ألف قطعة سلاح.
أكد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة اليوم الثلاثاء، أن المقاومة لا تزال تواصل معركة الصمود في "حرب الإبادة" المفروضة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليوم الاثنين، بمقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية".
كشف السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري أن واشنطن راسلت طهران لحل المشكلة في المنطقة برمتها وليس بشكل جزئي، وأن وفداً خليجياً حمل الرسالة إلى طهران قبل أيام، وفق أكبري.
علق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في مصر عباس حزين، على واقعة النائبة نشوى رائف، وضبطها تغش خلال امتحانات الفرقة الثالثة انتساب عام بكلية الحقوق، وضربها بعض أعضاء هيئة التدريس.
وجه مايكل رومان مسؤول حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعام 2020 اتهامات للمدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، بإقامة علاقة "غير لائقة" مع أحد كبار المدعين.
تأكد رسميا أن فريق ليفربول سيفقد جهود نجمه الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.
قال بول كريغ روبرتس موظف البيت الأبيض خلال رئاسة رونالد ريغان إن نوايا الولايات المتحدة تجاه روسيا صارت واضحة، وكشفت استعدادها للدخول في مواجهة أوسع معها.
تم إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني في الجزائر فريد بن شيخ وتعيين علي بداوي خلفا له على خلفية تسلل شاب إلى طائرة بمطار وهران ووصوله متعلقا بعجلاتها إلى فرنسا.
غصت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لكريستيانو رونالدو جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يسجل هدفا رائعا من ضربة ثابتة.
قاطع عدد من المحتجين الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلقي كلمة في ولاية كارولينا الجنوبية، هاتفين بوقف الحرب على قطاع غزة.
أصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار على 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، وهي أكبر صفقة للمملكة منذ العام 2017، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لدبابة ميركافا في موقع رويسة العاصي التابع للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.
قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، إن رسوم تقنين أوضاع ضيوف مصر من اللاجئين ستصدر لها قواعد مُحددة منظمة لها.
وجه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني (حزب الله) النائب محمد رعد، رسالة إلى تل أبيب، مؤكدا أن الحزب "حضر لهم ما لم يتوهموه في يوم من الأيام".
حذرت وكالة "بلومبرغ" من تداعيات اندلاع مواجهة عسكرية حول تايوان على الاقتصاد العالمي، وقالت إن تأثير هذه المواجهة في حال وقوعها سيتجاوز أزمات وتوترات جيوسياسية أخرى وقعت سابقا.
كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، موقف صندوق النقد الدولي من دعم مصر خلال الفترة المقبلة.
تتحدث غابرييل هيز في "فوكس نيوز" عن سخرية وسائل التواصل الاجتماعي من قيادة جيل بايدن لزوجها خارج المنصة بعد انتهاء خطبته بمناسبة 6 يناير.
قال موقع "أكسيوس" إن إسرائيل لا تعارض عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لكنها ستقرن ذلك بتحرير الرهائن لدى "حماس".
أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" بأن الجيش الإسرائيلي على الأغلب يعرف موقع يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة.
تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء وسط مخاوف الأسواق من ضعف الطلب العالمي على الخام، وأثر خفض السعودية أسعار نفطها.
لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن يتم تصدير "الميدان" الذي شهدته كييف قبل سنوات إلى برلين، إذا واصلت الأخيرة دعم النظام في كييف على حساب الشعب الألماني.
صادق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على تشريع يحظر استهلاك لحوم الكلاب، وهو تقليد عمره قرون.
شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن إسرائيل لا تخشى الحرب مع "حزب الله" في لبنان، محذرا من أن الدمار في غزة يمكن "نسخه ولصقه" في بيروت.
نشر "حزب الله" اللبناني صورا للقيادي وسام طويل مع قادة عسكريين رفيعين اغتالتهم إسرائيل في أوقات سابقة، بينهم قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، وعماد مغنية، ومصطفى بدر الدين.
اعتبرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الاثنين، أن الطريق لعدم توسيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى المنطقة، يتمثل في وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الاثنين، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض.
أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
أمرت النيابة العامة في مصر بسوق عدد كبير من المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إلى المحاكمة الجنائية.
ناقشت الحكومة المصرية تصدير العمالة الفنية المدربة وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها.
أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023-2024، أسفرت عن مواجهة صعبة لمانشستر سيتي.
وجه رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، رسالة غامضة بشأن مستقبل موكله أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كشف تقرير إنجليزي عن قصة غريبة تخص دمية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لعارضة أزياء، نجحت في خداع الأغنياء والمشاهير من نجوم كرة القدم وبعض الرياضات الأخرى.
قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الجزيئات البلاستيكية تحتوي على مادة تسمى (الفثالات) تجعل البلاستيك أكثر مرونة ومتانة.
ذكرت شبكة "غول" إسبانيا أن النجم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان رفض الشرط الجديد لريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنسية الروسية للملاكم الأمريكي كيفن جونسون، وفقا لما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.
أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء بيانا كشف فيه حقيقة الأنباء التي تداولها الإعلام والجيش الإسرائيلي عن اغتيال "قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله".
دك باريس سان جيرمان شباك ريفيل إحدى فرق الهواة بتسعة أهداف نظيفة في مباراة جمعت الفريقين ضمن الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.
وجه مقاتلو "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء رسالة إلى أمين عام الحزب حسن نصر الله، في إطار الحرب مع إسرائيل.
قدم النائب الهولندي اليمني المتطرف خيرت فيلدرز تنازلا رئيسيا اليوم الإثنين لشركاء الائتلاف المحتملين، معلنا أنه يسحب تشريعا اقترحه عام 2018 يدعو إلى فرض حظر على المساجد والقرآن.
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا فرض حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.
بدأت في اليونان محاكمة عشرات الأشخاص بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة عمرها 12 عاما واستغلالها، في قضية شغلت الرأي العام.
أعلن حزب الله اللبناني مقتل المسؤول الميداني بالحزب وسام حسن طويل جراء استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان..
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، مشاهد من اشتباكات مقاتليها مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
كشفت مصادر أن اجتماعا سريا جرى في الرياض بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين في 16 ديسمبر الماضي، حول ما يسمى بصيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، فشل في التوصل إلى أي نتائج.
اعتبرت مجموعة أوراسيا الاستشارية لتحليل المخاطر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستشكل أكبر خطر سياسي على العالم في عام 2024 بغض النظر عمن سيفوز فيها، بسبب إساءة استخدام المؤسسات.
قالت المرشحة الرئاسية الجمهورية والممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إنه لا يتعين على الولايات المتحدة إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، وكييف بدورها لا تريد ذلك.
بدأت الحكومة المصرية إحصاء اللاجئين من مختلف الجنسيات في البلاد والذين يقدر عددهم بتسعة ملايين شخص، وكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم.
توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانتس بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، عن 78 عاما، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين.
ينطوي شهر فبراير لهذا العام على 29 يوما، بدلا من 28 كما هو معتاد، وهذا الحدث يجعل من العام 2024 "سنة كبيسة".
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه قتل "قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله" علي حسين برجي.
تساءل الصحفي المعروف في موقع "هاف بوست" ومجلة "نيويورك ماغازين"، يشار علي، عما إذا كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد خضع لعمل جراحي "حساس".
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن وقوع انفجار في فندق بمدينة فورت وورث بولاية تكساس يوم الاثنين، أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتناثر حطام المبنى وسط الطريق.
استأنف مصنع "هيونداي" للسيارات عمله في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بعد شهور من الإغلاق، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن الخدمة الصحفية للشركة الكورية الجنوبية.
كشف السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري عن تلقي طهران رسالة أمريكية تدعو إلى تسوية شاملة تطال أزمات المنطقة، وقالت طهران ردا على الرسالة إن لحلفائها حق تقرير المصير.
عقد المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني المحترف في صفوف نادي النصر السعودي قرانه أمس الأحد في مسقط رأسه بالسنغال، قبل أيام من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا في كوت ديفوار.
ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطية جنوب شرق تركيا يوم الاثنين، وفق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".
ارتفع حجم صادرات السلع الروسية إلى الولايات المتحدة من 274.4 مليون دولار في أكتوبر إلى 362.4 مليون دولار في نوفمبر الماضي.
شدد رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي في قطاع غزة، داعيا إلى "دخول الدول العربية إلى القطاع".
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