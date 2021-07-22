السيل الشمالي-2.. واشنطن تسيس وموسكو ترفض

نافية وجود أي نية لاستخدام إمدادات الطاقة كسلاح في يد موسكو، أعلنت الخارجية الروسية رفضها لبنود في البيان المشترك الألماني الأمريكي حول السيل الشمالي اثنان وما حمله من لغة عدوانية وتهديد بالعقوبات.

موقف الخارجية لم يحل دون تأكيد المتحدثة باسمها ماريا زخاروفا أن إمدادات الغاز إلى المانيا عبر الخط الجديد ستنطلق قريبا رغم محاولات التسييس الأمريكية.

من جانبه اعتبر رئيس لجنة البوندستاغ للشؤون الاقتصادية والطاقة، كلاوس إيرنست الاتفاق نجاحا كبيرا مضيفا أن التضامن الأحادي الجانب مع أوكرانيا لا يتفق مع المصالح الألمانية.

على الطرف الآخر أصدرت بولندا وأوكرانيا بيانا مشتركا تصف فيه الاتفاق بالفشل الديبلوماسي الذي يهدد الأمن ويعمق الخلافات بين أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي.

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