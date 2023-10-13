السيسي يحذر إسرائيل.. تهجير فلسطيني غزة سيشعل المنطقة

لم يشهد التاريخ الحديث أن شعبا كاملا هُجر من أرضه كما تطالب إسرائيلُ اليوم بتهجير أكثرَ من مليون فلسطيني..

نعم أكثر من مليون فلسطيني من أراضيهم وبيوتهم نحو جنوب قطاع غزة أمام أعين العالم المتحضر لا وبل بدعم كامل من الدول الغربية وذلك تمهيدا لعملية برية على القطاع ضمن التطورات العسكرية والميدانية بعد عملية طوفان الأقصى..

التحذيرات توالت من كل حدب وصوب فالرئيس الروسي اعتبرها دعوات لا تؤدي للسلام وأن تلك الأرض هي أرض الفلسطينيين التاريخية كما أن ملك الأردن عبدالله الثاني حذر من تلك المخططات وطالب بفتح ممرات آمنة للفلسطينيين لكن مصر تبقى في عين العاصفة وسط دعوات ومشاريعَ غربيةٍ لتوطين الغزيين في سيناء المصرية تمهيدا لإنهاء القضية برمتها.

- ما هي الخيارات أمام أهل غزة.. الموت تحت القصف أو التهجير فهل من خيار ثالث؟

- هل ستؤدي هذه الخطوة لانفجار الأوضاع في المنطقة ككل ودخول جبهات أخرى على خط المواجهة وتمزيق الاتفاقيات القائمة مع تل أبيب؟

- وهل تمكنت إسرائيل من قلب المعادلات عسكريا وسياسيا وحتى إعلاميا؟

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