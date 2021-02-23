السودان وإثيوبيا.. من يريد إشعال الحرب؟

تصاعد التوتر بين السودان واثيوبيا بشأن الخلاف الحدودي بين البلدين حول منطقة الفشقة..

الخارجيةُ الاثيوبية دعت الجيش السوداني الى الانسحاب نحو مواقعه قبل السادس من نوفمبر عام ألفين وعشرين قبل الدخول في حوار مع الخرطوم مؤكدة عدمَ رغبة أديس أبابا في أي صراع معها، بينما رفضت الخارجيةُ السودانية انسحابَ الجيش السوداني داعية أديس أبابا للجوء إلى القانون الدولي إن كانت تعتقد أن لها حقا في منطقة الفشقة، مستبعدة في الوقت ذاته أي وساطةٍ لحلِ الخلاف متهمةً إثيوبيا بأن لها أطماعا في الاراضي السوادنية..

فهل إلى أين يمضي تصاعدُ اللهجة بين البلدين؟ وهل من تحكيم أو وساطات لحل الخلاف؟

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