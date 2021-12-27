السعودية وإيران.. من المسؤول عن الأزمة اليمنية؟

بعد تفاقم التوتر بين الطرفين عقب الاتهامات الإيرانية للسعودية بتأخير نقل مبعوثها في صنعاء وهو ما نفته الرياض تعلن طهران عزمها تعيين سفير جديد لها لدى الحوثيين..

بالتزامن مع تصعيد عسكري كبير بين التحالف العربي وجماعة أنصار الله على عدة جبهات في اليمن إضافة إلى الاتهامات التي أطلقها التحالف ضد للجماعة بالارتهان لأوامر الحرس الثوري الإيراني في وقت تؤكد فيه طهران أنها تعمل على تحديد موعد للتفاوض مع الرياض لحل الخلافات

هل يعكس التصعيد في اليمن حجم التوتر في العلاقات بين الرياض وطهران؟ أم أنه سيدفع الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات؟

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