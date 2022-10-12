السعودية وأمريكا.. علاقات إلى الانهيار؟

صفعة دبلوماسية وضربةٌ عميقة هكذا وصفت القياداتُ في الولايات المتحدة قرارَ المملكة العربية السعودية في إطار أوبك+ النفطي الأسبوعَ الماضي بخفض حصص الإنتاج..

الرئيسُ الأمريكي جو بايدن أشار إلى عواقبَ لا بد منها على السعودية بعد هذا القرار مع طرح فكرة في الكونجرس الأمريكي لإعادةِ تقييم العلاقات مع الرياض بعد أصوات بدأت تعلوا لسحب جميع القوات من الخليج، بالإضافة لسحب أنظمة الدفاع الصاروخي التي تحمي دول الخليج حسب رأيهم كعقاب على ما حدث.

- ما مستقبلُ العلاقات بين المملكة والبيت الأبيض وهل تخشى الرياض سوء العلاقات مع واشنطن؟

- ما هي أوراق واشنطن التي بدأت تفقد حلفاءها واحدا تلو الأخر.. ولماذا يجب أن يدفعَ حلفاءُ واشنطن ثمنَ صراعات الحزبين الجمهوري والديموقراطي في كل فترة انتخابية؟

- وماذا عن مستقبل بايدن السياسي بالنظر إلى تدني شعبيته كأكثر رئيس خلال أول سنتين من حكمه؟

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