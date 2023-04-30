الدوتشي والبابا. لماذا أسس موسوليني دولة الفاتيكان؟

في هذه الحلقة الحوار مع الباحث المتخصص في تاريخ الاستخبارات البروفسور يوزف ليندر حول تاريخ الدولة البابوية وقد وصلنا إلى مرحلة إقامة دولة الفاتيكان.

فما هي المقدمات والظروف التاريخية التي مهدت لقيام الدولة البابوية من جديد بعد غيابها لحوالي ستة عقود أي طوال فترة الأزمة مع الدولة الإيطالية التي سميت بـ"المسألة الرومانية"؟ ولماذا عقد موسوليني ثلاث معاهدات مع البابا وماذا كانت المنفعة المتبادلة من هذه الاتفاقيات وأهمها معاهدة لاتران الشهيرة؟ التفاصيل في هذه الحلقة.

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