 
مباشر
عاجل
بريغوجين: قوات فاغنر تقدمت اليوم 230 مترا في اتجاهات مختلفة
رحلة في الذاكرة

الدوتشي والبابا. لماذا أسس موسوليني دولة الفاتيكان؟

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v825

في هذه الحلقة الحوار مع الباحث المتخصص في تاريخ الاستخبارات البروفسور يوزف ليندر حول تاريخ الدولة البابوية وقد وصلنا إلى مرحلة إقامة دولة الفاتيكان.

فما هي المقدمات والظروف التاريخية التي مهدت لقيام الدولة البابوية من جديد بعد غيابها لحوالي ستة عقود أي طوال فترة الأزمة مع الدولة الإيطالية التي سميت بـ"المسألة الرومانية"؟ ولماذا عقد موسوليني ثلاث معاهدات مع البابا وماذا كانت المنفعة المتبادلة من هذه الاتفاقيات وأهمها معاهدة لاتران الشهيرة؟ التفاصيل في هذه الحلقة.    




 

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا