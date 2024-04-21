الدماغ: سيرة ذاتية. كيف تغيرت تصورات البشر عن الدماغ ووظائفه؟

بإجماع العلماء يتم توليد الأفكار من خلال نشاط مليارات الخلايا في البنية الأكثر تعقيدا في الكون المستكشف ألا وهي الدماغ البشري..

ولكن قد يبدو من المثير للدهشة أن التركيز على أهمية الدماغ في التفكير والعواطف أمر حديث نسبيا. إذ تظهر الحقائق التي نعرفها من التاريخ أن معظم الشعوب في الماضي اعتبرت القلب، وليس الدماغ، العضو الرئيسي للتفكر والشعور. هذه الآراء المنتشرة في أرجاء مختلفة من العالم مفهومة تماما إذ تتفق مع تجربتنا اليومية فالقلب يغير إيقاع نبضه مع تغير العواطف. وهذا هو السبب في الحفاظ على هذه المعتقدات القديمة حول "مركزية القلب" فهي تتوافق مع كيفية إدراكنا لجزء مهم من حياتنا كما أن المنطق تحديدا هو الذي دفع الناس للاعتقاد بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض باعتبار أنها هي التي تصعد للسماء من المشرق وتغطس تحت الأفق الغربي.

ولكن متى بدأ الوضع يتغير ليبدأ الناس باكتشاف آليات عمل الدماغ ووظائف أجزاءه؟

هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة مع الصحفي المختص بالشؤون العلمية أليكسي بايفسكي والذي يعمل لسنوات طويلة في مجال دراسة الدماغ البشري ويتناول هذه المسألة من وجهات نظر علمية متنوعة جدا.

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