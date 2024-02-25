الحوثيون يتوعدون.. هل تتسع رقعة المواجهة مع واشنطن ولندن؟

ساحة تغلي على وقع المواجهة بين الحوثيين وواشنطن ومن لف لفيفها..

هكذا يبدو المشهد في البحر الأحمر وخليج عدن مع مواصلة الطرفين أتون المواجهة الآخذة في التصاعد في الآونة الأخيرة، فمجددًا يعلن الحوثيون عن استهداف ناقلة نفط أمريكية في خليج عدن بعدة صواريخ، واستهداف عدد من السفن الحربية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة، مؤكدين أنهم سيواجهون التصعيد الأمريكي البريطاني بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية.

على الطرف الآخر يكشف البنتاغون أن القوات الأمريكية والبريطانية قصفت ثمانية عشر هدفا للحوثيين في مواقع متعددة في اليمن، مستهدفة صواريخ ومنصات إطلاق وطائرات بدون طيار وغيرها، حيث تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أن القصف جاء ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

فما مخاطر توسع المواجهة بين الحوثيين وواشنطن ولندن في الفترة الأخيرة؟ وكيف يؤثر ذلك على دوائر الاشتباك الأخرى في غزة وجنوب لبنان وسوريا والعراق؟

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