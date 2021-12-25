الحوثيون يتوعدون السعودية بـهجمات موجعة.. ما مصير عملية التحالف الواسعة باليمن؟

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية شن هجوم واسع النطاق شمل تنفيذ أربعين عملية استهداف لأنصار الله في مأرب والجوف.

غارات التحالف تأتي بعد إعلان مقتل شخصين وإصابة سبعة في إطلاق للصواريخ البالستية على جازان.

من جانبه أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الصواريخ التي أطلقت نحو جازان استهدفت مواقع مهمة وحساسة متوعدا بعمليات وصفها بالموجعة.

هذا ودعت السفارة الأمريكية في السعودية الحوثيين إلى الانخراط في جهود الحل السلمي ووقف ما سمتها الهجمات المتهورة في السياق قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن حل الصراع في اليمن أولوية لسياسة بلاده الخارجية. مؤكدا التزام واشنطن بالمساعدة في حل الأزمة.

فما هي مسارات الصراع بعد دخوله جولة جديدة من التصعيد ؟