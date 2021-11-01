الجزائر والمغرب.. من الخاسر بتغير مسار الغاز؟
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أوقفت الجزائر ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي، بعد انتهاء العقد الذي يربط شركة سوناطراك الجزائرية بالديوان المغربي للكهرباء والماء
في منتصف ليل الحادي والثلاثين من أكتوبر المنقضي بعد رفضت السلطات الجزائرية تجديد العقد.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن بلاده ستورد الغاز لإسبانيا عبر خط أنابيب ميدغاز تحت البحر...
السلطات المغربية اعتبرت أن القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على المملكة ، وأنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة تحسبا لهذا القرار، ويتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل..
فما هي تداعيات القرار على اقتصاد البلدين وماهي بدائل كل طرف وما كلفتها؟
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