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نيوزميكر

الأونروا تحتضر.. والتجويع سلاح لإسرائيل بغزة

أخبار العالم

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ما أن بدأت الحرب على قطاع غزة حتى تم وضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تحت المجهر..

تارة لما لها من دور في تقديم المساعدات الإنسانية وتارة أخرى في ظل اتهامات إسرائيلية للوكالة بضلوعها في أحداث السابع من أكتوبر مع سعي لحلها واستبدالها بأخرى تكون ضمن الفلك الإسرائيلي كليا..
- كيف تقيم الوكالة الوضع الإنساني مع بدء المجاعة في القطاع
- وما حجم الدور المنوط بها وهل هي قادرة اليوم على البقاء في القطاع والمساعدة خاصة بعد توقف التمويل؟
- وهل الوكالة جاهزة للتحقيقات بضلوع أفراد منها بأحداث أكتوبر وكيف ترد على محاولات إسرائيل لإنهاء وجودها؟
نطرح هذه الأسئلة على الناطق الرسمي باسم الأونروا كاظم أبو خلف في حلقة جديدة من نيوزميكر.

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