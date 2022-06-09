الأسد يتحدث لـRT عن التطورات الإقليمية والدولية
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع الرئيس السوري بشار الأسد.
تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد لـRT:
- قوة روسيا تعيد التوازن الدولي المفقود ما ينعكس على الدول الصغرى
- نظام القطـب الواحـد بدأ بعد جعل الدولار قائد العالم من الناحية النقدية
- النتائج الاقتصادية لهذه الحرب أهـم مـن الجانب العسكـري أو ربما تـوازيه
- واشنطـن لا تبتـز العالم بالدولار فقط بل تستخدمه وسيلة للحصار والسرقة
- عقلية الغرب عقلية هيمنة والفشل هـو مصيـر العقـوبات الغربية
- العقوبات الغربية جزء من المشكلة الاقتصادية بسوريا
- يريد الغرب أن يعلق كل المشاكل على أزمة أوكرانيا
- واجهـنا الفساد خـلال الحـرب وتطوير النظام الإداري أهم عوامل مكافحته
- لدينا أدوات الإنتاج فـي سوريا والخدمات الأساسية موجودة رغم تراجعها
- هناك محاولات لضـرب كل خطوة ننجزها في المجال التنموي
- مشكلة اللجنة الدستورية أن الطرف الآخـر معين مـن قبل تركيا ويعبـر عن تطلعاتها
- لا يمكن تحقيق الاستقرار بدستـور يتعارض مـع رغبات الشعـب
- الحرية السياسية لا تعني مطلقا التعدي على المسلمات الوطنية
- التنوع يغني المجتمع السوري وعندما يطرح بإطار خاطئ يتحول إلى نقمة
- هناك عملاء شرقي سوريا يعملون نيابة عـن الاحتلال الأمريكي ضد وحدة مجتمعنا
- سـوريا ستقاوم أي غـزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي
- كل أراضي سوريا المحتلـة ستحـرر مـع الوقـت
- العقـوبات تؤثـر على إعادة الإعمار وظروفنا لا تسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع
- بدأت شـركات بالعمـل للاستثمار في سوريا بأساليب فيها التفاف على العقوبات
- العلاقات السورية العربية لم تتبدل بالمضمون خلال الحرب والتغيير كان في الشكل
- لا يوجد حقد على الدول العربية وندرك أن لديها ظروفا وننظر إلى المستقبل
- الجامعة العربية لم تحقق للمواطن شيئا وكانت غطاء للعدوان على الدول العربية
- إذا استمرت الجامعة العربية في نهجها فلا قيمـة لعودة سوريا إليها
- الحـوار مـع الدول العـربية أمر أساسي لتلافي المزيد من السقوط
- ننظر بشكل إيجابي للحوار بين إيران والدول الخليجية
- التطبيع كلمة مفتعلة لدفع العرب باتجاه تقديم تنازلات لإسرائيل مقابل لا شيء
- اتفاقية أوسلو أصبحت مبررا للتطبيع وموقفنا ثابت من إسرائيل طالما هناك أرض محتلة
- القصف الإسرائيلي للأراضي السورية يهدف لرفع معنويات الإرهابيين وإعادة تحريكهم
- كذبة الثورة غير مقنعة ولا توجد ثـورة تستمـر 11 عاما من دون سقوط الدولة