الأسد يتحدث لـRT عن التطورات الإقليمية والدولية

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع الرئيس السوري بشار الأسد.

تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد لـRT:

- قوة روسيا تعيد التوازن الدولي المفقود ما ينعكس على الدول الصغرى

- نظام القطـب الواحـد بدأ بعد جعل الدولار قائد العالم من الناحية النقدية

- النتائج الاقتصادية لهذه الحرب أهـم مـن الجانب العسكـري أو ربما تـوازيه

- واشنطـن لا تبتـز العالم بالدولار فقط بل تستخدمه وسيلة للحصار والسرقة

- عقلية الغرب عقلية هيمنة والفشل هـو مصيـر العقـوبات الغربية

- العقوبات الغربية جزء من المشكلة الاقتصادية بسوريا

- يريد الغرب أن يعلق كل المشاكل على أزمة أوكرانيا

- واجهـنا الفساد خـلال الحـرب وتطوير النظام الإداري أهم عوامل مكافحته

- لدينا أدوات الإنتاج فـي سوريا والخدمات الأساسية موجودة رغم تراجعها

- هناك محاولات لضـرب كل خطوة ننجزها في المجال التنموي

- مشكلة اللجنة الدستورية أن الطرف الآخـر معين مـن قبل تركيا ويعبـر عن تطلعاتها

- لا يمكن تحقيق الاستقرار بدستـور يتعارض مـع رغبات الشعـب

- الحرية السياسية لا تعني مطلقا التعدي على المسلمات الوطنية

- التنوع يغني المجتمع السوري وعندما يطرح بإطار خاطئ يتحول إلى نقمة

- هناك عملاء شرقي سوريا يعملون نيابة عـن الاحتلال الأمريكي ضد وحدة مجتمعنا

- سـوريا ستقاوم أي غـزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي

- كل أراضي سوريا المحتلـة ستحـرر مـع الوقـت

- العقـوبات تؤثـر على إعادة الإعمار وظروفنا لا تسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع

- بدأت شـركات بالعمـل للاستثمار في سوريا بأساليب فيها التفاف على العقوبات

- العلاقات السورية العربية لم تتبدل بالمضمون خلال الحرب والتغيير كان في الشكل

- لا يوجد حقد على الدول العربية وندرك أن لديها ظروفا وننظر إلى المستقبل

- الجامعة العربية لم تحقق للمواطن شيئا وكانت غطاء للعدوان على الدول العربية

- إذا استمرت الجامعة العربية في نهجها فلا قيمـة لعودة سوريا إليها

- الحـوار مـع الدول العـربية أمر أساسي لتلافي المزيد من السقوط

- ننظر بشكل إيجابي للحوار بين إيران والدول الخليجية

- التطبيع كلمة مفتعلة لدفع العرب باتجاه تقديم تنازلات لإسرائيل مقابل لا شيء

- اتفاقية أوسلو أصبحت مبررا للتطبيع وموقفنا ثابت من إسرائيل طالما هناك أرض محتلة

- القصف الإسرائيلي للأراضي السورية يهدف لرفع معنويات الإرهابيين وإعادة تحريكهم

- كذبة الثورة غير مقنعة ولا توجد ثـورة تستمـر 11 عاما من دون سقوط الدولة

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