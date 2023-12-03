استهداف حوثي لسفينتين إسرائيليتين.. تل أبيب أمام جبهة جديدة

باب المندب تحت رحمة الحوثيين والعنوان العريض الحرب في قطاع غزة..

فمنذ السابع من أكتوبر الماضي تسارعت التحركات العسكرية لجماعة أنصار الله التي تسيطر على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر فاستولت على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل وأطلقت مسيرات وصواريخ بالستية نحو إسرائيل، مع تعهدهم باستمرار عملياتهم حتى وقف الحرب على القطاع وهو ما دفع جهات استخبارية عدة للتحذير من انفجار الوضع في تلك المنطقة التي تعج بالسفن العسكرية الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، والأخطر ما أعلنه البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية وعددا من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.

- فهل أعطى الحوثيون ورقة خاسرة أمام المجتمع الدولي طالما انتظرتها إسرائيل أم على العكس وأثبتوا أنهم قادرون على إلحاق الضرر بإسرائيل؟

- كيف سيكون الرد وهل الصمت الأمريكي يوحي بعدم رغبة في التصعيد؟

- وكيف ينعكس ذلك على الوضع والاقتصاد الدولي ومحاولات الضغط لوقف الحرب في غزة؟

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