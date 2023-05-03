استهداف الكرملين بمسيرات.. زيلينسكي والغرب يدفعون نحو الحرب

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن لم يتبق خيار بعد الهجوم الإرهابي على الكرملين سوى خيار التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته..

وأضاف أنه لا حاجة له حتى لتوقيع قرار الاستسلام غير المشروط.

هذا الأمر نسج على منواله رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، مطالبًا نواب مجلس الدوما باستخدام أسلحة قادة على تدمير النظام الإرهابي الأوكراني، ومؤكداً أنْ لا تفاوضَ بعد اليوم مع نظام زيلينسكي. فبأي شكل سترد موسكو على هجوم الكرملين؟ وما التبعات التي ستترتب مستقبلًا عقب هذا الهجوم؟

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