استهداف الحوثي للإمارات بالصواريخ.. هل أعاد تموضع ألوية العمالقة بشبوة؟

أعلنت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات وقف تقدمها على الأرض بعد تحقيق أهدافِ عملية إعصار الجنوب، وإعادةَ تموضع قواتها في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وقف عمليات القوات المدعومة من الإمارات يأتي بعد أيام من إعلان أبو ظبي اعتراض دفاعاتها لصاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون في ثاني هجوم يستهدف الإمارات بفارق أسبوع عن عملية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

فما هي دلالات إعلان قوات العمالقة؟ وما هي اتجاهات التصعيد المحتملة؟

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