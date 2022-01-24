استهداف الحوثيين للإمارات والسعودية بصواريخ بالستية.. ما خيارات الرد؟
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للمرة الثانية في غضون أسبوع، الإمارات والسعودية في مرمى الاستهداف الحوثي..
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن استهداف قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي بصواريخ باليستية ومواقع حيوية في دبي بطائرات مسيرة، ومواقع وصفها بالحساسة جنوب السعودية...
إماراتيا أعلنت وزارة الدفاع تدمير منصة إطلاق الصواريخ بمحافظة الجوف اليمينة، وتوعدت الخارجية بأن الاستهداف لن يمر دون عقاب
لماذا انتقلت ساحات التصعيد إلى خارج اليمن بهذه الوتيرة وفي هذا التوقيت؟
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