استقالة جونسون.. بداية سقوط أحجار الدومينو؟

وسقط بوريس جونسون.. ما كان للرجل أن يستمر في منصبه في ظل الكم الهائل من المشاكل التي خلفها حكمه في بريطانيا وخارجها.

أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، فضائحُ بالجملة خرجت لتكشف فوضاوية جونسون، إدارته وفق المحسوبيات وحتى كذبه. استقال الآن تاركاً بلاده في عين عاصفة سياسية كانت آخر ما تحتاجه الآن. وترك زملاءه الأوروبيين يراقبون بقلق هذه التطورات خشية أن يلاقي عدد منهم مصيره. فالأوضاع السياسية والاقتصادية في غير بلد أوروبي ليست أفضل منها في بريطانيا.. فما المتوقع في بريطانيا للفترة القادمة؟ وهل تصل عدواها إلى دول أوروبية أخرى؟