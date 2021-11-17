احتدام المعارك بمأرب وقصف حوثي للسعودية.. ما مصير السلام في اليمن؟

تتجه الأنظار إلى الميدان اليمني، بعد قرار التحالف العربي والقوات الحكومية إعادة التموضع في الساحل الغربي..

قرار جاء بحسب المتحدث باسم التحالف بهدف جعل هذا القوات أكثر استعدادا للمشاركة بالمعركة الوطنية التي باتت ضرورية نتيجة عدم التزام الحوثيين باتفاق استوكهولم.

تطورات تأتي بعد تحقيق الحوثيين مكاسب على الأرض في محافظة مأرب الغنية بالغاز آخر معاقل الحكومة في شمال البلاد وفي محافظة شبوه الغنية بالنفط في الجنوب، وتحقيق تقدم جنوب ميناء الحديدة..

فهل ثمة خطط جديدة لتغيير المشهد في اليمن عبر الميدان؟

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