احتدام التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.. حرب مفتوحة تقترب

تصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في لبنان لتصل إلى عمق 100 كيلومتر من الحدود الجنوبية للبنان.

الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات متقطعة على بلدات في بعلبك منذ السادس والعشرين من فبراير الماضي، واستهدف نشطاء في حزب الله وحركة حماس بشكل مباشر، كما حقق الحزب إصابات حساسة في أهداف إسرائيلية في تزايد واضح لوتيرة القصف بين الجانبين.

فهل تخرج الحرب عن حدود الاشتباك المعروفة منذ السابع من أكتوبر، وتتحول إلى حرب شاملة، وهل تنجح المساعي الدولية في نزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد؟

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