إيران وبايدن.. من يخطو أولا؟

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي قبل أن تقوم واشنطن بخطوة مماثلة..

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد قائلا إن بلاده ظلت ملتزمة بالاتفاقِ النووي ولم تتخذ إلا ما وصفها بإجراءات تعديلية منصوص عليها بموجبِ خطة العمل المشتركة مضيفا أن سياسةَ الضغوط قد أثبتت فشلها في عهد ترامب.. الاتحاد الأوروبي أشار إلى ضرورة إيجاد طريقة لعودةِ واشنطن للاتفاق ودفعِ طهران لاحترام التزاماتها، معتبرا أن ذلك يتطلب جهودًا دبلوماسيةً حثيثة.

فمن عليه أن يبدأ بالخطوة الاولى، وكيف السبيل الى ذلك؟

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