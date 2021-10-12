إيران تحذر.. إسرائيل تدق طبول الحرب في أذربيجان؟

أكد مساعد شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني العميد عباس نيل فروشان، توجيه ضربة للشبكات الإسرائيلية في المنطقة، رداً على هجمات إسرائيلية استهدفت إيران.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن بلاده تحاول تسوية أي خلافات مع أذربيجان عبر الحوار، لكنها لن تتحمل أي تواجد إسرائيلي قرب حدودها.

على الجانب الإسرائيلي أعلن رئيس الحكومة نفتالي بينيت أن بلاده ستجد طرقا أخرى لمحاسبة إيران مشيرا إلى طرحه خلال مباحثات متفرقة مع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ضرورة التحرك ضد وعدم استعداد إسرائيل للانتظار.

فما حقيقة ما تعلنه طهران من نجاحات في استهداف شبكات إسرائيلية بالمنطقة؟ وما طبيعة الخيارات البديلة التي يلوح الجانب الاسرائيلي باللجوء إليها في مواجهة إيران؟