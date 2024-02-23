إنهاء حماس أم استعادة الرهائن.. ما أولوية إسرائيل في رفح؟

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يعد حاليا خطة لإجلاء سكان رفح وسيقدمها في وقت قريب

وأشار إلى أن لدى تل أبيب هدف واحد في قطاع غزة وهو القضاء على حركة حماس والإفراج عن المحتجزين ومواصلة الحرب حتى النصر. هذا الحديث نسج على منواله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي شدد على أن القضاء على حركة حماس أهم من عودة من سماهم المختطفين من غزة، ليرد عليه زعيم المعارضة يائير لبيد بأن موقفه بشأن المحتجزين عارٌ أخلاقي. فما قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في رفح؟ وكيف سينعكس أي تحرك تجاه هذه المنطقة على معاهدة السلام مع مصر؟

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