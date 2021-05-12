إسرائيل تصعد بغزة والفصائل ترد.. هل من هدنة؟

ماذا عن الحلول المطروحة على الطاولة لإنهاء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين ؟

وضع ميداني يشتعل ومواقف سياسية تتوالى من الداخل والخارج. "إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وفي أرض وطننا وتمارس حربا مسعورة".. هذا ما صرح به الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشددا على أن القدس خط أحمر . موقف عباس سبقه إعلان روسي على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف يؤكد وجهة نظر مشتركة مع الأمم المتحدة تتمثل في أن عقد اجتماع رباعية الوسطاء الدوليين - روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة - الاتحاد الأوروبي تعتبر مسألة أولوية". هذا في ظل تأكيد من قبل حماس لوقف أي إجراءات عسكرية ضد إسرائيل على أساس متبادل.. بالتفاصيل سنتحدث اليوم عن التطورات الأخيرة , والمواقف الدولية .. كيف تقرأ ؟ وماذا عن الحلول المطروحة على الطاولة لإنهاء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين ؟