إسرائيل تتوعد بتصفية السنوار.. هل خان يونس هدفها المقبل؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه بعد انتهاء الهدنة، من المتوقع أن تشن إسرائيل هجوما كبيرا على خان يونس، مسقط رأس يحيى السنوار، زعيم حماس، وأبرز المطلوبين لإسرائيل في قطاع غزة.

وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تعتقد أن السنوار يدير العمليات مع رئيس الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف، وعدد قليل آخر من كبار قادات الحركة من أنفاق داخل خان يونس ،، وفي السياق أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن بعض الرهائن المحررين أن يحي السنوار التقى المحتجزين في أحد أنفاق خان يونس في بداية الحرب ...

ورغم أن عملية تبادل الاسرى في اليوم الثالث من الهدنة أظهرت أن إسرائيل لا تحكم السيطرة على مدينة غزة ... يرجح محللون أمريكيون أن توجه إسرائيل عملياتها البرية في القطاع نحو خان يونس والمناطق الجنوبية في المرحلة المقبلة .. فما هي مآلات الحرب على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة ؟ وما هي تحديات المرحلة المقبلة ؟