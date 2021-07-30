إسرائيل تتهم إيران بقصف سفنها.. ما رد طهران؟

اتهمت إسرائيل إيران بتنفيذ هجوم قبالة ساحل عُمان على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية وقالت إنه لا بد من رد قاس

وأكد وزير الخارجية يائير لابيد أن طهران تمثل مصدرا لعدم الاستقرار على مستوى العالم، داعيًا إلى عدم الصمت على ما سمّاه بالإرهاب الإيراني.

إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة أن الهجوم على السفينة الإسرائيلية شمال بحر عمان، جاء ردا على هجوم إسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا.

-فما هي الحقائق المخفية وراء استهداف السفينة الإسرائيلية؟ ما المرحلة الجديدة التي يؤشر إليها الهجوم؟ ثم ما هو رد تل أبيب المتوقع على ما جرى؟

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