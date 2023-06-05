إريتريا وروسيا.. تحدي هيمنة الغرب بنظام عالمي جديد

تاريخ النشر:05.06.2023 | 17:13 GMT |
آخر تحديث:05.06.2023 | 17:42 GMT | أخبار العالم
مقابلة آر تي مع رئيس إريتريا أسياس أفورقي.
أعلنت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ الأمريكية، مساء الأحد، عن سماع دوي انفجار في العاصمة واشنطن دون تحديد مصدره أو سببه.
علق الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة على إعلان إيران اعتزامها تشكيل تحالف بحري مع السعودية ودول خليجية أخرى.
نشر اتحاد قبائل سيناء، يوم السبت، بيانا كشف من خلاله ما يتم تداوله بشأن الجنود الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم على يد مجند مصري في "حادث الحدود".
أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن بلاده بعثت "رسالة واضحة" للحكومة المصرية بشأن مقتل الجنود الثلاثة، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن يكون التحقيق المشترك "شاملا ومعمقا".
قضت محكمة الجنايات في الكويت بالحبس المؤبد لإمام مسجد مصري الجنسية في قضية هتك عرض طفل.
نشر اتحاد قبائل سيناء تدوينة كشف من خلالها قصة الجندي المصري الذي تم تداول صورته على نطاق واسع وقيل إنه منفذ "حادث الحدود" مع مصر وإسرائيل.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات على نطاق واسع للمجند محمد صلاح، منفذ حادث الحدود الذي قتل 3 جنود إسرائيليين.
تصدر الجندي المصري محمد صلاح منفذ عملية الحدود يوم السبت الماضي، والتي تسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بما قام به.
خاضت طائرات سلاح الجو السعودي المقاتلة أول معركة جوية في الخليج في 5 يونيو 1984، حين تصدت لأهداف "مجهولة" حاولت انتهاك "خط الملك فهد" الذي كانت حددته الرياض في وقت سابق.
ذكرت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، أن هناك تخوفا كبيرا داخل الدوائر الأمنية الإسرائيلية من أن يكون منذ عملية الحدود المصرية، نفذ العملية من تلقاء نفسه.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لجنازة مهيبة للمجند المصري محمد صلاح والذي تم الإعلان عن دفنه، اليوم الاثنين، والذي قتل 3 من الجنود الإسرائيليين على الحدود.
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرئيلية، تفاصيل جديدة عن الاشتباك الذي دار بين الجندي المصري منفذ عملية الحدود يوم السبت الماضي ومع القوة الإسرائيلية التي ذهبت لتلاحقه.
كشفت إدارة الطيران الأمريكية الفيدرالية أن صوت الانفجار الذي سمع دويه في العاصمة واشنطن، اليوم الأحد، ناجم عن تحطم طائرة رجل أعمال من طراز Cessna Citation جنوب شرق ولاية فرجينيا.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا ومعلومات حول الجندي المصري منفذ عملية الحدود يوم السبت الماضي، والتي تسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين.
أكدت السلطات الأمريكية يوم الأحد أن صوت الانفجار الذي سمع دويه في جميع أنحاء واشنطن نتج عن تحليق طائرات عسكرية نفاثة وليس انفجارا.
قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن عملية إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية صباح السبت، التي قتل فيها 3 إسرائيليين، كشفت نقطة ضعف كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف أن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، قاد التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق من أحد مراكز القيادة المتقدمة.
أرسل نادي الهلال السعودي وفدا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسب ما أفاد مصدران في الرياض وكالة "فرانس برس" الأحد.
اكشفت السلطات السعودية مستودعا مخالفا للقانون يتم الدخول إليه عبر ثلاجة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
صرح ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكي السابق سكوت ريتر بأن آمال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو خادعة، لأن الغرب يكره زيلينسكي ولا يحترمه.
كشفت القناة الـ12 بالتلفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل أعادت جثمان المجند المصري منفذ حادث الحدود والذي أسفر عن مقتل وإصابة 4 إسرائيليين.
نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، معلومات عن المجند المصري محمد صلاح منفذ حادث الحدود، والذي قتل فيه 3 جنود إسرائيليين على الحدود المصرية الإسرائيلية.
زعمت مصادر أمنية إسرائيلية يوم الأحد، أن جندي حرس الحدود المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين، هو على الأرجح جهادي وأن تنفيذ العملية جاء بـ"دوافع دينية".
عبر عالم السياسة الألماني وولف ميركل عن اعتقاده بأن التفوق العددي للجيش الروسي سيؤدي إلى حقيقة أن الجنود في القوات الأوكرانية سينفدون قبل الأسلحة.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، النقاب عن بعض التفاصيل في التحقيقات الجارية بحادثة الحدود التي وقعت أمس بين الجانبين المصري والإسرائيلي.
قال المقدم احتياط بالجيش الإسرائيلي يارون بوسكيلا، في تصريحات لراديو الشمال 104.5FM إن المجند المصري منفذ عملية الحدود "إرهابي" وكان على معرفة بالمنطقة الحدودية التي تسلل إليها.
قال المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن الجيش الروسي ترك أوكرانيا مكشوفة دون أية دفاعات جوية تذكر.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجندي ومجندات الجيش الإسرائيلي، خلال تشييع جثمان زملائهم ضحايا "حادث الحدود"، والذين قتلوا على يد مجند مصري يوم السبت الماضي.
استمرت الاشتباكات بين القوات الروسية، وقوات كييف في منطقة فريمفسكي على محور زابوروجيه، لأكثر من ثماني ساعات، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الجنود والعربات المدرعة.
أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، أنه لم يتم العثور على ناجين في موقع تحطم طائرة "سيسينا" انتهكت أجواء العاصمة الأحد، ما دفع مقاتلات عسكرية لمحاولة اعتراضها، قبل أن تتحطم بفرجينيا.
صدرت تصرفات "غير رياضية" من بعض جماهير الأهلي المصري التي تابعت من مدرجات ملعب القاهرة الدولي، مباراة المارد الأحمر ضد ضيفه الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
نشرت القناة الـ 12 بالتلفزيون الإسرائيلي تغريدة سابقة للمجند المصري الذي نفذ عملية الحدود المصرية – الإسرائيلية وقتل وأصاب 4 إسرائيليين.
وقع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عقود انتقاله لاتحاد جدة، لتدعيم صفوف العميد في الموسم المقبل، بحسب تقارير صحفية اليوم الاثنين.
أثارت تهنئة رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور لوزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان ضجة على المنصات، بعدما أشار في تهنئته لحساب ينتحل صفة الوزير التركي عبر "تويتر.
كشف الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، كيف اشتبك الجندي المصري مع عناصر الجيش الإسرائيلي في حادث الحدود بين مصر وإسرائيل.
أكدت الدفاع الروسية أن وحداتها بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأمن الفدرالي، أحبطت خلال اليوم الماضي محاولة مجموعتين من الإرهابيين الأوكرانيين اختراق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة قطاعات من الجبهة جنوبي دونيتسك.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طواقم راجمات اللهب الثقيلة من طراز سولنتسيبيك، التابعة لمجموعة "مركز" بالجيش الروسي، تدك مواقع وقوات العدو بفعالية عالية على اتجاه كراسنوليمانسكي.
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الوسط" العقيد ألكسندر سافتشوك بأن القوات الروسية ألحقت في اتجاه كراسني ليمان خسائر فادحة بوحدات تابعة لثلاثة ألوية أوكرانية.
صرح خورخي هوراسيو ميسي، والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي، بأن نجله يرغب في العودة إلى برشلونة، وذلك بعد اجتماع اليوم الاثنين مع رئيس النادي الإسباني خوان لابورتا.
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، انعدام الخلافات بين الجانبين الروسي والسعودي حول اتفاقية "أوبك+".
رد البيت الأبيض على قرار السعودية بتخفيض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يركزون على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين.
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في قناته على "يوتيوب"، إصابة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بجروح خطيرة في هجوم صاروخي في مقاطعة خيرسون.
يمكن تحويل الخلايا الجذعية من معدة الإنسان إلى خلايا تفرز الإنسولين استجابة لارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يوفر نهجا واعدا لعلاج مرض السكري من النوع الأول.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، دعمه لأي عمل عسكري ضد إيران لمنع حصولها على القنبلة النووية وكل الخيارات متاحة.
يستمر التفاعل الكبير على مواقع التواصل مع حادث مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود المصرية بنيران عنصر أمن مصري، حيث تم تداول صور وفيديوهات المجندة التي لقيت مصرعها في إطلاق النار.
اكتشف علماء الأورال لأول مرة معدن الإيتريوم الصخري الفريد من نوعه الذي يتكون من عناصر كيميائية عمليا لا تتواجد مع بعضها في الطبيعة. فما أهميته العلمية؟
زار رئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين الأسبوع الماضي مجمع الليزر التابع لمعهد دراسات الليزر في مدينة ساروف الروسية حيث تم تشغيل أقوى منظومة ليزر في العالم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية فشل القوات الأوكرانية باختراق الدفاعات الروسية في جبهة جنوب دونيتسك، صباح 4 يونيو، وتكبد العدو خسائر فادحة وتم أسر بعضهم وارتد الباقون إلى الوراء.
انهار مراسل القناة 14 بالتلفزيون الإسرائيلي، هيليل بيتون روزن، خلال برنامج بإذاعة "جالي إسرائيل" ، بسبب تحريف كلامه حول حادث الحدود بين مصر وإسرائيل.
قال أوليغ سوسكين الذي عمل كمستشار لدى رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من إخفاء خسائر جيشه الفادحة بعد محاولة الهجوم الأخيرة يوم أمس.
أعلنت عائلة المجند المصري محمد صلاح، الذي نفذ حادث الحدود وقتل 3 جنود إسرائيليين عن دفن جثمانه بعد استلامه.
أثارت كلمات القسم الذي أداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استهلالا لولايتة الرئاسية الجديدة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قال موقع إسرائيلي إن التحقيق بمقتل 3 جنود إسرائيليين أظهر أن ما قام به الشرطي المصري كان حسب خطة مدروسة سلفا، مشيرا إلى أنه يعرف المنطقة جيدا بحكم عمله كحارس حدود دائم.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو تظهر تدمير مدرعات للقوات الأوكرانية خلال محاولة شن هجوم واسع النطاق على محور جنوب دونيتسك يوم الأحد.
صور سكان إقليم كراسنودار الروسي "سفنا طائرة" فوق بحر آزوف، في ظاهرة بصرية نادرة تعرف بـ فاتا مورغانا.
أفاد مصدر في المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، بأن الأسطول بدأ بتنفيذ مناورات بحرية بمشاركة أكثر من 60 سفينة قتالية وسفينة دعم.
ضربت صاعقة طائرة A350-900 تابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية بعد إقلاعها في رحلة من فلاديفوستوك بشرق روسيا إلى موسكو، دون أن يؤثر ذلك في سير الرحلة فيما لم يسمع الركاب إلا صوتا خفيفا.
نشرت البحرية الأمريكية مقطع فيديو لما وصفته بـ"التفاعل غير الآمن" في مضيق تايوان، حيث مرت سفينة حربية صينية على بعد أقل من 150 مترا من مدمرة أمريكية هناك.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب مصري أثناء قيادته دراجة نارية وهو يحمل جسما قال البعض إنه قدم لجثة بشرية.
تسبب سؤال صحفي لمدرب الأهلي المصري مارسيل كولر، بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بموجة سخرية وذلك بسبب "ركاكة لغته الإنجليزية" وعدم قدرة كثيرين على فهم سؤاله.
في مثل هذا اليوم قبل 55 عاما، أطلق سرحان بشارة سرحان النار على السيناتور الأمريكي روبرت كيندي في فندق أمباسادور بمدينة لوس أنجلوس فأصيب بعدة طلقات وتوفي في اليوم التالي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لعنصر الأمن المصري الذي قتل على الحدود الإسرائيلية عقب إطلاق نار أسفر عن مصرع 3 جنود إسرائيليين.
تحدث الإعلام الإسرائيلي الأحد، عن أن القوات الإسرائيلية تأخرت في تقديم الإسناد بالمروحيات عقب مقتل الجنديين فيما بات يعرف بـ"حادثة الحدود"، ما دفع الجيش إلى إصدار توضيح بهذا الشأن.
سجل المهاجم البرازيلي المخضرم هالك، هدفا مذهلا خلال مباراة فريقه أتلتيكو مينيرو ضد كروزيرو، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم.
عارض وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فكرة تطوير السعودية لبرنامج نووي مدني في إطار وساطة واشنطن لتطبيع العلاقات بين البلدين، متخوفا من استخدام برنامج كهذا غطاء لإنتاج قنبلة.
علق مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية اللواء محمد الغباري، على حادث الحدود الذي قام به مجند مصري وأسفر عن مقتل وإصابة 4 عسكريين إسرائيليين.
دعا وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إلى استخدام "جميع الوسائل الممكنة" لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها نفذت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، على أهداف في مطارات عسكرية أوكرانية.
نفت الاستخبارات البولندية، وجود أية صلة لمجموعة المرتزقة البولنديين الذين شاركوا في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية إلى جانب المرتزقة الأوكرانيين، بأجهزة الدولة الرسمية.
أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن اعتقاد واشنطن بأن هجوم أوكرانيا المضاد المحتمل، سيسمح لكييف بالاستيلاء على مناطق ذات أهمية استراتيجية تخضع الآن لسيطرة روسيا.
قام لاعبو ريال مدريد بوداع خاص للراحلين عن النادي، حيث رفعوا كل لاعب ورموه في الهواء.
دعا رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، عاموس يادلين، تل أبيب إلى عدم تخريب العلاقات مع مصر، باعتبارها أفضل وأقوى جيران لإسرائيل.
في الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل منذ عام 1973 حتى 2023 عن أسطورة جيشها الذي لا يقهر ودفاعاته القوية، إلا أنه دائما ما يمثل الجندي المصري عقدة لهذا الجيش.
أكد المفكروالقيادي في الحزب الناصري عبد الحليم قنديل أن الشعب المصري "ليس ملزما باتفاقيات سلام ولا باعتراف بعدو تاريخي وهذا أمر لا جدال فيه".
قدم الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد، هدية لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، عقب التعادل الإيجابي (1-1) خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليغا.
قذف البحر على ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية، كتلة ضخمة من قطع الطحالب، مما يسمى "حزام سرغاسوم الأطلسي العظيم"، التي تزن حوالي 13 مليون طن.
أفاد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنه بحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مجمل الأوضاع في السودان، خلال مكالمة هاتفية.
قالت المرشحة للرئاسة نيكي هايلي، إن القوات الأمريكية "بحاجة إلى التحالف" مع الدول غير الأوروبية بما في ذلك روسيا لتعزيز الأمن العالمي، وهو تصريح وصفته حملتها بأنه "زلة".
ألمح موقع إخباري إسرائيلي إلى أن الحاخام اليهودي جيرشون إدلشتين، الذي توفى مؤخرا عن عمر ناهز 100 عام، قد توقع قبل وفاته الحادث الذي وقع أمس على الحدود المصرية – الإسرائيلية.
قالت مصادر في حركة فتح لقناة "i 24 news" الإسرائيلية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يسعى إلى مصالحة بين قيادة فتح الحالية وبين أقطاب معسكر الأسير مروان البرغوثي داخل الحركة.
أفاد موقع "كلامينكو تايم" الأوكراني بأن انفجارات دوت مساء في منطقة خاركوف.
قال المخرج المصري خالد يوسف إن جماعة الإخوان كانت تتعامل بلطف شديد جدا مع الثوار والقيادات السياسية يوم 28 يناير.
اقترح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إرسال وحدات شيشانية لمحاربة المخربين الذين يحاولون بشكل دوري التسلل إلى مقاطعة بيلغورود.
انتشرت معلومات عبر وسائل الإعلام الأوكرانية تفيد بمقتل رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، متأثرا بجروح أصيب بها في دونيتسك خلال الهجوم الروسي الأخير.
اعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه قبل عامين لم يكن ليتخيل أن بلاده ستورد أسلحة إلى منطقة تعيش نزاعا مسلحا، وأنه كان سيعتبر ذلك أمرا مستحيلا.
استقرت إدارة نادي ريال مدريد على خليفة نجم فريقها، الفرنسي كريم بنزيما الذي سيرحل عن صفوف "الميرينغي" بنهاية الموسم الحالي.
أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات.
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، السبت، أنها سترسل فريق تحقيق إلى باريس على خلفية شبهات بممارسة سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، الاغتصاب والعنف المتعمد.
وقال القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فولوديمير سالدو، إن سلطات كييف تعيش "حالة من الهستيريا العسكرية السياسية"..
يدرس مسؤولو النادي الأهلي المصري أمر التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي "كاف" ضد الليبي معتز إبراهيم، حكم مواجهة المارد الأحمر ضد الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
حقق الأهلي المصري فوزا مثيرا على حساب ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
طلب رئيس المجلس التنفيذي للحزب التقدمي الصربي الحاكم، داركو غليشيتش، من وزير الاقتصاد رادا باستا "إغلاق فمه"، بعد أن طلب الأخير من رئيس البلاد البدء في اعتقال النشطاء.
أعلن زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب امتدت لأكثر من 20 عاما وذلك على هامش مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أنه "إذا اندلعت حرب، فمن المتوقع أن تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحديات لم نكن نعرف مثلها في 75 عاما من وجودنا".
صلّى بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد "حلول الروح القدس" صباح اليوم الأحد في كنج مريوط، وتعرض بعدها لوعكة صحية تمثلت في التهاب بسيط بالعصب السابع.
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة للمجند المصري الذي قتل عند الحدود المصرية الإسرائيلية.
صعدت التونسية أنس جابر للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية إلى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا