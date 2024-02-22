أين تستقر الأموال المنهوبة من العراق؟

تاريخ النشر:22.02.2024 | 18:32 GMT |
آخر تحديث:22.02.2024 | 18:32 GMT | أخبار العالم العربي
حديث مع القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق.
يشير الدكتور دميتري كوروليوف أخصائي أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة إلى أن 50 بالمئة من الرجال بعد الأربعين من العمر يعانون من ضعف الانتصاب.
قال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف، إن البابا فرنسيس اقترح على الأطراف المعنية توقيع اتفاقيات سلام حول أوكرانيا يكون فيها الحبر الأعظم الضامن الشخصي.
علق الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم على تصريح أحد ضباط الاحتياط الإسرائيليين إيلي ديكال، بخصوص تخوف إسرائيل من هجوم مصر.
وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة "يو دي سي" الإماراتية اتفاقا لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.
نشرت وزارة الزراعة الإسرائيلية قائمة الدول التي واصلت تصدير الخضار والفواكه إليها، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
اشتعلت المعركة من جديد بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ورجل الأعمال حسن هيكل نجل الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل عبر "إكس".
حذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المنطقة خط أحمر.
أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، بإصابة مصنع تعبئة فواكه في بلدة ميتولا شمال إسرائيل، إثر صاروخ موجه أطلقه "حزب الله" من جنوب لبنان، خلف أضرارا فيه.
أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا جديدا ضد قتلة الضابط اليمني حسن العبيدي رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية في بولاق الدكرور.
كرر الرئيس فلاديمير بوتين التحليق على متن أقوى طائرة استراتيجية في العالم "تو-160 إم"، وذلك من مطار مصنع غوربونوف في جمهورية تتارستان الروسية.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن أحد منفذي عملية رعنانا التي وقعت الشهر الماضي، كان يسعى إلى اغتيال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي.
كشف نائب رئيس شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية ناصر المرزوقي عن مشروع ضخم لإنشاء خطوط بترول تربط مصر بأوروبا.
صرح مصدر دبلوماسي لقناة "سي إن إن" الأمريكية بأنه إذا أطلقت إسرائيل عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، فلن تكون هناك أي صفقة لإطلاق سراح الرهائن.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها.
نشرت كتائب "القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من تصدي مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
جرى التوقيع على ميثاق أهم محاولة للوحدة العربية بين الدول في 22 فبراير عام 1958 بين الرئيسين المصري جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي وكان يمكن أن يتغير التاريخ حينها.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من خطورة اندلاع صراع نووي بشكل عرضي وغير مقصود، وقال إن "دقات ساعة يوم القيامة تسارعت بشكل كبير.
أكد الخبير والمفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج أن زيادة القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة "د" التي حددتها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، تتطلب موافقة مصرية على ذلك.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم الأربعاء على الأنباء المتعلقة بالطيار الروسي "الخائن" مكسيم كوزمينوف، الذي عثر عليه ميتا في إسبانيا.
انتقد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ضمنا تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول أن إعادة الأسرى ليس "الأمر الأكثر أهمية" عندما يتعلق الأمر بالحرب بين إسرائيل و"حماس".
أفادت صحيفة "الأمة المجرية" اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أعرب عن رأي مفاده أن لا أحد في أوروبا يؤمن بانتصار أوكرانيا.
أفادت قناة N12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر في إحدى الدول العربية أن "زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، يعاني من حالة معقدة من الالتهاب الرئوي، وأن حالته الصحية تتدهور".
وصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيرميت التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "خرف الشيخوخة".
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن المجلس صادق في اجتماعه اليوم على صفقة استثمار مباشر كبرى من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.
يمكن أن يتطور التهاب البروستاتا بسبب ركود إفرازات غدة البروستاتا. ولتجنب تطوره، من الضروري ممارسة الجنس بانتظام مع شريك. لأن العادة السرية يمكن أن تؤدي إلى تطور المرض أيضا.
قال عضوان ديموقراطيان بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني لديهما فرصة لتهدئة التوتر قبل هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان.
كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية تفاصيل عن محاكمة سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في قضية بارون المخدرات "إسكوبار الصحراء".
برر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انسحابه من مدينة أفدييفكا بأنها ليست سوى "مدينة واحدة"، وقال إن العام الماضي كان "صعبا، لا سيما في نهايته".
قال موقع الإسرائيلي أن الجيش حصل على وثائق في مدينة خان يونس بقطاع غزة، تؤكد أن قائد "حماس" في القطاع يحيى السنوار حصل على التزام من "حزب الله" بفتح جبهة في الشمال.
افتتحت مساء اليوم الأربعاء دورة ألعاب المستقبل في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية بمشاركة رياضيين يمثلون 107 دول.
تحدث رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني في مصر ماجد عبد النصير، عن كارثة طبية في اللقاحات التي صنعتها بريطانيا والولايات المتحدة لمواجهة وباء كورونا.
تعرضت طائرة النادي الأهلي المصري لحادث مفاجئ، وذلك خلال تواجدها في مطار أكرا بغانا، قبل السفر إلى مدينة كوماسي، لمواجهة فريق ميدياما الغاني.
تعتمد الإصابة بأمراض الكلى المزمنة على نمط الحياة. لأن الكلى هي أحد المرشحات الطبيعية في الجسم، لذلك تتأثر بشكل كبير بالأطعمة والمشروبات التي يستهلكها الإنسان.
وجدت دراسة حديثة أن التعرض لضوء الهواتف الذكية "الأزرق" وإضاءة مصابيح المكاتب طوال اليوم قد يضر بوظائف الجسم الطبيعية ويؤدي إلى عدم توازن مستويات السكر في الدم.
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ139 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن سيارة "أوروس" التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "تنتهك" قرارات مجلس الأمن الدولي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس عن تحرير بلدة بوبيدا على محور دونيتسك، وتدمير عدد من أسلحة الجيش الأوكراني، بينها أجزاء من منظومة "باتريوت" الأمريكية للصواريخ المضادة للطائرات.
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل يظهر النائب الجمهوري آندي أوغلز، وهو يجيب على سؤال حول مسؤولية بلاده عن مقتل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه "يجب قتلهم جميعا".
قال وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري إن "طريقة إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين كانت مخزية وأعطته مكانة لا يستحقها".
ذكرت صحيفة "بلومبرغ" يوم الأربعاء، أن الحالة المزاجية في نظام كييف تدهورت بشكل ملحوظ وسط الانتكاسات في ساحة المعركة والصعوبات في الموافقة على مساعدات جديدة من الدول الغربية.
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن "مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية".
أعربت السفارة الروسية لدى مصر عن خالص تعازيها لأسر طلاب الجامعة الروسية المصرية وجامعة بدر الذين لقوا مصرعهم إثر حادث مروري صباح اليوم الأربعاء.
وثقت مقاطع فيديو مساء اليوم غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة كفر رمان المكتظة بالسكان في قضاء النبطية جنوب لبنان، وأنباء عن وقوع إصابات.
قال فيكتور خرينين وزير الدفاع البيلاروسي، إن قوات الدفاع الجوي في بلاده ستتصدى وتسقط الطائرات الأجنبية إذا انتهكت حرمة المجال الجوي للجمهورية.
كشف الطيار الإسرائيلي الذي أسقط طائرة الركاب المدنية الليبية فوق سيناء المحتلة في عام 1973 العديد من الأسرار بما في ذلك أنه عمل في شركة العال تحت اسم مستعار خوفا من "الاختطاف".
قالت المدعية العسكرية العامة بإسرائيل إن بعض القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تورطت في سوء سلوك إجرامي، بما في ذلك الاستخدام غير المبرر للقوة والنهب وتدمير الممتلكات الخاصة.
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إنه حاول ترتيب مقابلة مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لكن مستشاره طلب منه مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو عملات بيتكوين مقابل ذلك.
دعا النواب البريطانيون يوم الأربعاء إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، فيما شهدت جلسة مجلس العموم انسحاب العشرات احتجاجا على كيفية التعامل مع التصويت على القرار.
اكتشف عالم الأحياء الهولندي، فريك فونك، "أكبر ثعبان في العالم" بطول 7.92 مترا ووزن 199.58 كغ في غابات الأمازون المطيرة.
انتعشت الآمال في العثور على الحياة في القضاء خارج مجرتنا "درب التبانة" بإعلان علماء الفلك في 22 فبراير عام 2017 ، أن النجم "ترابيست-1"، تدور حوله سبعة كواكب شبيهة بالأرض.
أفادت مراسلتنا بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت اليوم الخميس، صاروخا باليستيا فوق خليج مدينة إيلات بأقصى جنوب إسرائيل، تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر.
كشفت الدكتورة يكاتيرينا أوسبيينكو في برنامج تلفزيوني الأسباب الرئيسية لبحة الصوت، وكيفية إعادة الحبال الصوتية إلى وضعها الطبيعي، ولماذا يمكن أن تكون بحة الصوت نذيرا لمشكلة أكبر.
أعرب مسؤولون إسرائيليون عن استغرابهم من اعتقاد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن هناك تقدما في انتظار أن يصبح موقف "حماس" أكثر مرونة بخصوص صفقة الأسرى.
صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، يوم الأربعاء، أن المزارعين البولنديين يحتجون على الحدود مع أوكرانيا من أجل إذلال الأوكرانيين.
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب على متنه عدد من طلاب الجامعة الروسية في مصر وسيارة نقل أعلى طريق جنيفة 1 في اتجاه مدينة السويس.
ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي جو بايدن بفضيحة عمرها 11 سنة، بعد الإعلان أنه وقع أمرا بتعزيز الأمن السيبراني للموانئ الأمريكية يستهدف رافعات الشحن الصينية الصنع.
حول نادي ليفربول تخلفه بهدف أمام ضيفه لوتون تاون إلى فوز بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
انتشر فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، يظهر فيه وهو يتلعثم، على الرغم من أن الكلمات مكتوبة أمامه على شاشة التلقين، وأن المثل الذي ألقاه كان ألقاه سابقا.
وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "لوك أويل" الروسية اتفاقية للتنقيب عن البترول بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية.
يعتبر أطباء القلب ضعف الانتصاب علامة تشير إلى قرب الإصابة بمرض نقص التروية، والأدوية المستخدمة لعلاج الانتصاب تسرّع حدوث المشكلة.
قال العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني أوليغ ستاريكوف، إن الجيش الروسي يبقي القوات الأوكرانية في توتر مستمر، ويبحث عن ثغرات في دفاع هذه القوات.
أفادت قناة NBC News التلفزيونية، بأن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، زار البيت الأبيض بشكل سري في عام 2023 الماضي.
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ138 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
أثار خطاب سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفقد الرئيس فلاديمير بوتين قاذفات TU160m الجديدة المخصصة لحمل القنابل النووية والصواريخ فرط الصوتية برؤوس تقليدية ونووية في مصنع قازان للطيران بجمهورية تتارستان الروسية.
أظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الذي لحق بمبنى سكني في حي كفرسوسة الراقي بالعاصمة السورية دمشق، جراء استهداف إسرائيلي اليوم الأربعاء.
علق الخبير المتخصص في القانون الدولي العام الدكتور محمد محمود مهران، على مرافعة مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية كونها أول مواجهة منذ قضية طابا.
سجلت الكاميرا في مستودع بمصنع للنبيذ بمدينة كاستريلو دي دويرو الإسبانية لحظة اقتحام شخص مجهول المعمل وهو يفتح صنابير خزانات النبيذ ليسكب محتواها.
في مشهد أصبح مألوفا تغير الطائرات الإسرائيلية على الأراضي السورية مستهدفة هذه المرة منطقة الديماس شمال غرب دمشق وسط سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة.
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، في مدونته على يوتيوب إن المجموعة العسكرية الأوكرانية تعرضت للهزيمة بالقرب من قرية بوبيدا، بسبب استخدام الجيش الروسي لقنابل FAB-500 الجوية.
أجرت شركة "سوخوي" الروسية اختبارات جوية ناجحة لنموذج من المسيّرة الجوية الثقيلة القادرة على الهبوط والإقلاع عموديا، تحمل 300 كلغ من الحمولة المفيدة وتحلّق إلى 500 كلم .
كشف الرئيس التنفيذي لـ"داماتي" أندريه سيدوف أن الشركة الروسية المتخصصة في المنتجات الغذائية تتوسع بأسواق الخليج وتستهدف الوصول إلى المستهلك النهائي من خلال سلاسل البيع بالتجزئة.
عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للظهور من جديد في مباراة رسمية مع فريقه إنتر ميامي أمام سالت ليك، بالمواجهة الأولى في النسخة الجديدة من الدوري الأمريكي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس.
ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع الشاباك 5 مرات من اغتيال زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار.
الإعلام العبري: منذ متى واليهود الأستراليون يتحدثون همساً؟ سارة شتاين - تايمز أوف إسرائيل
صوت مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بأغلبية الأصوات ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الألمانية مباشرة إلى البدء في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس.
علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي جو بايدن الموجهة إليه، واصفا كلامه برد فعل مناسب.
توجه الأسطول الـ46 التابع لبحرية الجيش الصيني من ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ الساحلية، إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال في مهمة مرافقة سفن مدنية.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، قد يكون من الضروري الوصول إلى كييف.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الأربعاء أن بريطانيا والأردن قامتا بإنزال جوي لـ 4 أطنان من المساعدات الإنسانية لمستشفى تل الهوى في شمال غزة تتضمن الأدوية والوقود والأغذية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانطباعات جيدة وذلك عقب تنفيذه تحليقا على متن القاذفة الاستراتيجية المحدثة Tu-160M، مشيرا إلى أن معداتها ممتازة ما يجعلها طائرة حديثة وموثوقة.
نقلت "اسوشيتد برس" لقطات من منطقة علي لالا في مدينة غزني جنوب شرق أفغانستان حيث نفذت حركة طالبان اليوم عمليتي إعدام علني على ملعب لكرة قدم هناك.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن عملية تحرير أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كانت مهمة صعبة، لكن القوات الروسية تعاملت معها بنجاح.
اتهم وزير دفاع فرنسا سيباستيان ليكورنو، روسيا بـ"السلوك العدواني" تجاه قوات بلاده، مستشهدا بذلك بما قال عنها "تهديدات متكررة" على الحدود البحرية والجوية والمياه الدولية.
يمكن أن ينجم عدم انتظام ضربات القلب عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات، التي يدرجها العديد من الأشخاص في نظامهم الغذائي اليومي.
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد يوم الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا ستتبع نهج سابقاتها إلى جانب اتخاذ إجراءات تخص موت المعارض الروسي أليكسي نافالني.
نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بادين يؤيد ترشيح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى منصب الأمين العام لحلف الناتو بعد ينس ستولتنبرغ.
التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي هو أبرز ما بقي شاهدا على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، والآن تتجدد المطالبات بوقفه على خلفية الممارسات الإسرائيلية في الضفة وغزة.
أعلنت سريلانكا الأربعاء أنها صدرت شايا بقيمة 20 مليون دولار إلى إيران لتسديد جزء من ديونها النفطية البالغة 251 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزير خارجية طهران أبدى "رضاه" عن الصفقة.
تستعد إسرائيل يوم غد الجمعة، للمشاركة للمرة الثانية في اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية باريس، تهدف إلى التوصل إلى تأمين صفقة بشأن تبادل الأسرى مع حركة "حماس".
نشر موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات مقابلة مع المقدم احتياط بالجيش إيلي ديكال حول احتمال هجوم مصري مفاجئ على إسرائيل.
أصدرت المحكمة العليا في كتالونيا الخميس قرارا بإدانة لاعب كرة القدم البرازيلي السابق داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة عام 2022 وقضت بحبسه 4,5 سنة.
كشف لاعب الاتحاد البرازيلي السابق إيغور كورنادو، سر اصطحابه 48 حقيبة سفر في المطار ليلة رحيله من السعودية.
أعربت الأرجنتين عن انزعاجها حيال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى جزر فوكلاند، وهي منطقة تابعة للمملكة المتحدة وتطالب الأرجنتين بالسيادة عليها.
قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس إنه لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة التي تم إخلاؤها بعد 7 أكتوبر، بناء على الاعتبارات الأمنية والعملياتية.
تستضيف مصر اليوم ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة "بريكس"، وذلك للمرة الأولى بعد انضمامها للمجموعة مطلع العام الجاري.
حدد رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي الخسائر التي تكبدتها روسيا بسبب اتفاق الحبوب، الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود.
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