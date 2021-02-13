خبراء: أوكرانيا تواجه سيناريو حرب جديدة

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإغلاق ثلاث قنوات تلفزيونية معارضة في تحد أدهش الكثيرين.

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ما هي تداعيات هذا القرار ولماذا جاء في هذا التوقيت بالذات؟ ماذا يجرى على الساحة السياسية الأوكرانية؟ ماذا تعنى الاستعدادات العسكرية من قبل الجيش الأوكراني واختبارات الجاهزية القتالية على الطرف الآخر من "الجبهة الشرقية" حيث جمهوريتا "لوغانسك" و"دونيتسك" المعلَنتان من جانت واحد؟

تفكيكٌ للخطاب السياسي الحالي في دولة أوكرانيا ووضع السيناريوهات للتطورات السياسية والعسكرية فيها تابعوها في حلقة يستضيف فيها برنامج "أبعاد روسية" من كييف الأستاذ في العلوم السياسية "ألكسندر سيمتشينكو" وفي موسكو الكاتب والمحلل السياسي الأوكراني، رئيس مركز التحليل المنظومي والدراسات المستقبلية "روستيسلاف إيشينكو".