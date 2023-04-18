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أبعاد روسية

أطفال أوكرانيا: الإنقاذ تحت نيران التضليل

أخبار العالم

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ما حقيقة تواجد أطفال من أوكرانيا داخل روسيا؟ السلطات الروسية واجهت اتهامات أوكرانية وغربية بأنها تقوم بترحيلهم وخطفهم.

أما المحكمة الجنائية الدولية فقد أصدرت مذكرة اعتقال بحق مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا التي اتهمتها المحكمة بالضلوع في انتهاكات حقوق الأطفال الأوكرانيين. يا ترى، هل تعلم هذه المحكمة أن جميع الأطفال الأوكرانيين، وبالتنسيق مع مسؤولين روس معنيين بما فيه لفوفا بيلوفا، قد عادوا إلى وطنهم سالمين وبصحة جيدة؟ أما أوكرانيا فلا تزال تسمي عودتهم ب"عمليات الإنقاذ" وتلك هي مفارقة أخرى...
ضيفة أرتيوم كابشوك في برنامج "أبعاد روسية" مفوضة حقوق الأطفال لدى الرئيس الروسي ماريا لفوفا-بيلوفا.

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