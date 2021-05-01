أزمة سد النهضة.. هل تتمكن واشنطن من حلها؟

في رسالة بمناسبة عيد الفصح اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي بناء سد النهضة بمثابة قيام إثيوبيا، مبشرا بقرب اكتمال الأشغال وبدء التعبئة الثانية في موعدها رغم الرفض السوداني والمصري.

في المقابل اتهمت الخرطوم أديس ابابا بمحاولة التنصل من المعاهدات الدولية بشأن مياه النيل وترسيم الحدود بين البلدين.. كما طالبت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي خلال جولتها الافريقية بدور للقادة والاتحاد الأفريقي في الضغط نحو التوصل لاتفاق شامل وملزم.

من جانبه دعا السفير المصري لدى واشنطن الولايات المتحدة إلى التدخل لإنقاذ المفاوضات المتعثرة، معتبراً أنها الوحيدة القادرة على تحقيق اختراق.

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