أزمة أوكرانيا.. هل أدرك الغرب فشله؟

تجنب التصعيد مع روسيا هو النتيجة التي يتفق عليها الغرب لكنهم يختلفون في الوسائل..

فبينما تبيح واشنطن وعواصم أوروبية أخرى كل الطرق عدا المواجهة المباشرة، بدأت بعض الأصوات تتحدث عن التنازلات التي يمكن أن تقدمها كييف لأن الأمن الأوروبي لن يتحقق دون الحوار مع موسكو، سياسة جعلت ليتوانيا التي تتماهى مع كل الخطط الأمريكية تقول إن فرص هزيمة روسيا باتت متدنية، في وقت يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحديث عن أمن أوروبا بمعزل عن الناتو

هل هو تصدع جديد في الاتحاد الأوروبي؟ وما فرص تصور أمن أوروبي بعيدا عن التأطير الأمريكي؟

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