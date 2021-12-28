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أحمدي نجاد يكشف عن فرص نجاح الحوار الإيراني السعودي وكيفية حل أزمتي اليمن وسوريا

أخبار العالم العربي

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حديث RT مع الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

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