أحداث القدس تستنفر العرب.. نتنياهو في أزمة؟

على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رفضت إسرائيل الضغوط الدولية الداعية لمنعها عن توسيع أنشطتها الاستيطانية في القدس

وأكد نتنياهو أن حكومته لن تسمح لأي جهة متطرفة بزعزعة الهدوء في المدينة المقدسة.

تصريحات نتنياهو ذات اللهجة الحادة تتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي لأكبر مناورات عسكرية في تاريخه، ستحاكي وقوع حرب وتتدرب خلالها القوات الإسرائيلية لمدة شهر على سيناريوهات قتالية على جميع الجبهات من الشمال إلى الجنوب.

ووسط هذا المشهد حذرت الخارجية الفلسطينية من تضليل إسرائيل للرأي العالمي وتسويق ما تتعرض له القدس على أنه صراع بين أتباع ديانات مختلفة

فما هو السبب وراء تصاعدِ حدة لهجة نتنياهو في تصريحاته الأخيرة؟ هل تؤشر المناوراتُ العسكرية الإسرائيلية على أن تل أبيب باتت تدرك حجم الخطر المقبل؟ ثم ماذا عن التنديد والضغط الدولي وهل ينجح في وقف التصعيد؟

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