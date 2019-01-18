لماذا يلبس ترامب ربطات عنق طويلة جدا؟

كشفت صحيفة "هافينغتون بوست" أن أحد أهم أسرار الرئيس دونالد ترامب لا يتعلق بـ"تواطؤه" مع روسيا، وإنما في ربطة العنق الطويلة جدا.

وتساءلت الصحيفة في مقال نشر أمس الخميس عن سبب ولع ترامب بارتداء ربطات العنق الطويلة التي غالبا ما تتدلى إلى حزام بنطاله.

ووصفت الصحيفة عادة ترامب هذه بأنها " ميزة عجيبة ألهمت مستخدمين مجهولين للإنترنت لإطلاق حساب ساخر منه في موقع "تويتر" أسموه "ربطات عنق ترامب" Trump's Ties.

وحاول المتابعون تقديم تفسيرات لطريقة الرئيس الأمريكي في ارتداء ربطات العنق، حيث رجحت البروفيسورة المتخصصة في علم النفس بجامعة ماساتشوستس، سوزان كراوس، أن ترامب "يحاول بذلك إما لفت الأنظار إلى أسفل السرة، أو صرف الانتباه عن بطنه كبير الحجم".

لكن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي الأمريكية الجمهوري كريس كريستي أكد في كتابه "دعني انتهي" (Let Me Finish) أن الترجيح الثاني هو الأقرب إلى الحقيقة.

وبحسب ما ورد في نسخة موسعة للكتاب حصلت عليها الصحيفة، كشف كريستي أن ترامب قال له أكثر من مرة إن حيلته بربطات عنق طويلة تجعل قوامه يبدو أنحف وأكثر أناقة.

ونقل كريستي عن ترامب قوله في هذا السياق عام 2005: " ينبغي أن يكون مظهرك أفضل كي تتمكن من التفوق" في السياسة.

المصدر: huffingtonpost.com

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