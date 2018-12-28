روسيا "تتسلل" عبر فنزويلا إلى قطاع النفط الأمريكي

"أموال روسية لفنزويلا: استثمار بدل القروض"، عنوان مقال فلاديمير دوبرينين، في "أوراسيا ديلي"، حول آفاق التعاون بين كراكاس وموسكو.

وجاء في المقال: زار رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، في أوائل ديسمبر، موسكو وعاد إلى الوطن في مزاج من الواضح أنه غير طيب.

مع قدوم هوغو تشافيز إلى السلطة في فنزويلا، ركّز، ومن بعده نيكولاس مادورو، بشكل متزايد على روسيا.

وكما جاء في El Confidencial الإسبانية التحليلية، فإن فنزويلا بالنسبة لروسيا اليوم كما كوبا بالنسبة للاتحاد السوفييتي أمس". وقد لاحظ المحللون الإسبان أن "ديون كاراكاس لموسكو تصل بالفعل إلى 10 مليارات دولار، وآفاق إدارة مادورو غير مرئية، وبوتين ليس خروشوف أو بريجنيف، فلن تحذف الديون. ستتم مقايضتها، أولاً وقبل كل شيء بالنفط، ثم سنرى".

عند تحليل الوضع، بعد مضي عام على نشر المقال، يجب الاعتراف بأن الخبراء الغربيين كانوا على حق.

كما تبدو مقالة حديثة في "واشنطن بوست" توضيحية للغاية في هذا الصدد، حيث ذكرت أن "روسيا لا تبعثر المال، وتستثمره بدقة، بل بدقة شديدة، وتحقق أرقاما كبيرة في الحبوب مع فنزويلا، مضيّقة على واشنطن، التي كانت تعد الشريك الاقتصادي الأول في السابق. وفي حين كان الروس فيما مضى على استعداد للدفع مقابل وعد قادة بعض دول أمريكا اللاتينية بأن يكونوا موالين لموسكو، فإنهم الآن يمسكون تدريجيا بقاعدة موارد مدينيهم، ولا يجبرونهم فقط على الوعد بـ"سلوك حسن"، إنما وتحقيق هذا الوعد".

في الوقت نفسه، لا يجوز تجاهل حقيقة أن روسيا "تتسلل" إلى قطاع النفط الأمريكي من خلال الأصول الفنزويلية. وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، "فبمثابة ضمانة لقرض من موسكو قيمته 1.5 مليار دولار، وضعت كاراكاس حصة 49.9 ٪ منCitgo بيد موسكو، وهي شركة فنزويلية 100 ٪، مسجلة وتعمل في الولايات المتحدة، تمتلك شبكة من خطوط الأنابيب في جميع أنحاء البلاد وثلاث مصاف للنفط. قيمة الممتلكات المرهونة، وفقا للخبراء، تفوق بثلاث مرات المبلغ. الوضع الحقيقي للأشياء اليوم هو أن موسكو وكراكاس تحتاجان إلى بعضهما البعض، وربما بالقدر نفسه. لكن الوضع المالي لروسيا وفنزويلا مختلف جدا، ما يتيح للكرملين أن يملي على شركائه اللاتينيين الشروط التي تناسبه.

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