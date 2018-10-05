محاولة بريطانية لإرهاب موسكو!

"نحن الذين انتصرنا في الحرب الباردة: بماذا لندن تخيف موسكو"، عنوان مقال "غازيتا رو"، حول مواجه بريطانية لتهديدات روسية في المنطقة القطبية.

وجاء في المقال: أعلن وزير الدفاع البريطاني إن بلاده "لن تسمح للكرملين بإعادة كتابة نتائج الحرب الباردة".

في خطابه، ركز (غيفين) ويليامسون بشكل كبير على تعزيز الوجود الروسي في منطقة القطب الشمالي، وحذر أعضاء حزبه، قائلاً: "روسيا، تزيد من وجودها العسكري في القطب الشمالي، وتعمل الغواصات أكثر فأكثر، في كثير من الأحيان، تحت الجليد، وهناك خطط لبناء أكثر من 100 موقع في المنطقة القطبية الشمالية وإعادة فتح القواعد السوفيتية القديمة".

مع أخذ ذلك في عين الاعتبار، يغدو إعلان ويليامسون بمثابة تمهيد الطريق لإطلاق "النظام القطبي الجديد للدفاع" الذي أعلنه.

تخطط لندن لنشر 800 من أفراد مشاة البحرية والقوات الخاصة في النرويج، للعمل في القطب الشمالي، مع ضباط في مشاة البحرية من الولايات المتحدة وهولندا، فضلا عن أفراد الجيش النرويجي. كما سيتم تجهيز الجيش البريطاني بسيارات "فايكينغ" المصفحة.

وفي الصدد، قال مدير معهد التقييمات الاستراتيجية، سيرغي أوزنوبيشيف، إن من غير المناسب الحديث عن انتصار جهة ما في الحرب الباردة، فلم يتم توقيع أي اتفاقات دولية تؤكد انتهاء هذه الحرب وانتصار أي جهة. "النصر، يعني أن هناك طرفا تعرض للهزيمة بنتيجة الحرب. في حالتنا، تخلى الشعب السوفيتي بنفسه عن الاتحاد السوفييتي".

ومن جهته، لاحظ مدير مركز المعلومات الأوروبية، نيقولاي توبورنين، أن روسيا ليست نسخة من الاتحاد السوفييتي، ولذلك فإن اتهامات الوزير البريطاني بالانتقام ليست في محلها.

ووفقا لتوبورنين، لا مفر من ملاحظة أن "روسيا ليست بصدد الاستسلام لتوازن القوة الاستراتيجي القائم، الذي تعتبر فيه بعض الدول نفسها "منتصرة"، وتعطي لنفسها الحق في فرض شروطها على الدول الأخرى".

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