يحسبون كلفة تصرفات ترامب (الخرقاء)

"موضع الألم: موت ماكين يغير التوافق السياسي في الولايات المتحدة"، عنوان مقال كيريل سينين، في "إزفستيا"، حول التأثير المحتمل لردة فعل ترامب على موت ماكين في انتخابات الكونغرس.

وجاء في المقال: في السبت الأخير من أغسطس، توفي الجمهوري جون ماكين في الولايات المتحدة عن اثنين وثمانين عاما.

لم تكن متوقعة ردة فعل الرئيس دونالد ترامب على موته. غياب الملمح العاطفي أو حتى مجرد الإنساني من كلمات رئيس الدولة، ربما يرجع إلى حقيقة أنه وماكين على الرغم من كونهما عضوين في حزب واحد، فغالبا ما اختلفا في وجهات نظرهما في القضايا السياسة الداخلية والخارجية الأهم بالنسبة للولايات المتحدة. وبقيت هذه التناقضات سارية المفعول بعد وفاة ماكين. فقد تمنى الراحل أن لا يحضر الرئيس ترامب جنازته.

وفاة ماكين وردّة الفعل العامة السلبية، من الناخبين المحتملين - سواء الجمهوريين أم الديمقراطيين – على تصرفات ترامب الخرقاء في هذه الحالة، يمكن أن تفاجئ ممثلي الحزب الحاكم في الأشهر القريبة المقبلة. ففي نوفمبر، ستجري انتخابات نصفية في الكونغرس، حيث تجري إعادة انتخاب مجلس النواب بأكمله وثلث مجلس الشيوخ.

وتؤكد سي إن بي سي، بعد دراسة توقعات المحللين وعلماء الاجتماع، أن لدى الديمقراطيين فرصا جيدة للسيطرة على مجلس النواب في انتخابات الـ 6 من نوفمبر...

أما فرص حصول الديمقراطيين على أغلبية في مجلس الشيوخ فليست كذلك. وعلى هذه الخلفية، فمن الواضح أنهم سيحاولون تركيز مواردهم على تحقيق أقصى النتائج في النضال من أجل مقاعد مجلس النواب في الكونغرس. وستخدمهم شعبية الرئيس ترامب المنخفضة. أما عدد النقاط السياسية - سواء بالنسبة له شخصيا أو للحزب - التي خسرها في سلوك شبه رسمي على خلفية وفاة السيناتور ماكين، فسيتضح في الأسابيع المقبلة.

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