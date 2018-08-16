موسكو تعيد لطهران اليورانيوم الصالح لإنتاج سلاح نووي

"موسكو وطهران تردان على واشنطن باليورانيوم"، عنوان مقال أناتولي كوماراكوف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول خروج روسيا وإيران عمليا من الاتفاق النووي مع الأمريكيين، وإعادة اليورانيوم.

وجاء في المقال: روسيا تعيد إلى إيران اليورانيوم عالي التخصيب الذي حصلت عليه بموجب شروط الاتفاق النووي الدولي. حتى الآن، وحدها الولايات المتحدة أعلنت عن خروجها من الاتفاقية، وأعادت جميع العقوبات الاقتصادية السابقة ضد طهران. ويرى الخبراء أن إعادة اليورانيوم المناسب لإنتاج أسلحة نووية، تعني انسحاب روسيا وإيران عمليا من الصفقة النووية.

بعض "الخبراء" الذين قابلتهم "نيزافيسيمايا غازيتا" يخلصون إلى استنتاجات بعيدة من المعلومات حول إعادة اليورانيوم المخصب من روسيا. فها هو النائب الأول لرئيس اتحاد مهندسي روسيا، إيفان أندريفسكي، يقول: "لا تكشف إيران بشكل كامل عن خططها للبحث والتطوير بخصوص هذا اليورانيوم، لأن الاتفاقية توقفت عن العمل، ولم تعد طهران ملزمة بتقديم تقرير إلى الغرب. وبما أن الاتفاقية لم تعد تعمل فعليا، فإن روسيا تعيد اليورانيوم إلى أصحابه. رسميا، ليس هناك ممسك (على روسيا)".

ويرى أندريفسكي معنى خفيا لإعادة اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في لعبة سياسية عالمية ضخمة. فيقول: "هناك جولة أخرى من المكائد السياسية، من غير المعلوم بعد كيف سيتم حلها. روسيا، تأخذ على نفسها تلقّي نيران واشنطن. سيساعدنا ذلك في تحديد الشروط اللازمة للّعبة السياسية القادمة: فكما لو أن روسيا تساعد مضطرة إيران في إنتاج رؤوس نووية. فماذا يمكنكم أن تخدمونا حتى لا نسمح بذلك؟". وأضاف: "ليس من المستبعد أن يجبر ذلك (واشنطن) مرة أخرى على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

فيما قال رئيس تحرير موقع "الطاقة الذرية 2.0" بافل ياكوفليف، للصحيفة، إن اليورانيوم المعاد مخصص للبحث العلمي، ولا سيما دراسة النظائر في المجال الطبي وإجراء مجموعة واسعة من الدراسات لبرنامج إيران النووي السلمي. وشكك في أن تكون إيران مهتمة ببرنامج نووي عسكري، "أولا، لأنه مكلف جدا، فهناك حاجة إلى موارد بشرية ومالية كبيرة لتطوير برنامج نووي عسكري، وهذا سيكون قصر نظر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي لإيران ونظام العقوبات؛ ثانيا، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبتها الدقيقة للغاية، حيث يجري أخذ عينات من الهواء باستمرار والغبار الذي يلتقط النظائر المشعة التي ستشير على الفور إلى حدوث انتهاكات". ولم يتم تسجيل انتهاكات بعد.

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