لا مصلحة لروسيا في كسر الحزام الشيعي

"دوافع موسكو الفارسية"، عنوان مقال قسطنطين ستروغونوف، في "كوريير" للصناعات العسكرية، حول موقف موسكو من الحزام الشيعي الذي تسعى إيران إلى إغلاقه.

وجاء في المقال: جرت جميع الأحداث الرئيسية الأخيرة، الخاصة بالمفاوضات بين موسكو وواشنطن وتل أبيب، في سياق عدم السماح لطهران بالاقتراب من الحدود الإسرائيلية. روسيا، مستعدة جزئيا للوصول إلى اتفاق، أما إيران فلا. قد يتحول ذلك إلى مشاكل خطيرة للقوى الميالة إلى روسيا داخل التحالف المؤيد للأسد بسبب خطر تعرضها لضربات أمريكية-إسرائيلية.

مهمة الحد الأعلى بالنسبة لواشنطن في هذه المرحلة من الحرب السورية، هي منع إنشاء حزام شيعي، وخاصة قواعده العسكرية بالقرب من إسرائيل.

من مصلحتنا تجنب سيناريو يقود إلى هزيمة إيران. فإذا تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول الخليج من إخراج القوات الموالية لإيران من سوريا، فذلك ينذر بكارثة للدولة الفارسية، لم تكن ممكنة قبل ثلاث أو أربع سنوات. اليوم، يتم استثمار موارد بشرية ومادية ضخمة في الحرب. ولذلك، ففشل استراتيجية الحزام الشيعي يمكن أن يكون له تأثير مدمر للغاية على المجتمع الإيراني، ما قد يثير انفجارا معارضا للسلطة الدينية، الأمر الذي سيستغله، من دون شك، اللاعبون الخارجيون عن طريق إرسال المرتزقة والإرهابيين، وتحريض الانفصاليين الأكراد، والأذريين والبلوش.

هزيمة إيران تشكل تهديدًا مفصليا لروسيا. لفهم ذلك، ينبغي النظر، على الخريطة، إلى القوس العملاق الممتد من البحر المتوسط ​​إلى آسيا الوسطى. فعلى مداه كله تقريبا، يلاحظ عدم الاستقرار. إيران، هي الدولة الوحيدة من سوريا إلى أفغانستان، التي لا يمكن وصفها بأنها دولة فاشلة، فالوضع فيها تحت السيطرة، على الرغم من جميع المشاكل التي تعانيها. وإذا ما تكرر مصير سوريا في إيران، فسينهار الوضع على نطاق إقليمي واسع، مع زعزعة استقرار لاحقة تمتد من القوقاز إلى آسيا الوسطى، ما يهدد روسيا، وينذر بتدفقات لاجئين ضخمة.

إن حل هذه المشكلة من أهم المسائل المطروحة أمام قيادتنا (الروسية). هناك حاجة إلى استراتيجية من شأنها تقوية إيران على المدى الطويل، وذلك موضوعيا في مصلحة روسيا.

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