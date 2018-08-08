خبير: لا مثيل في التاريخ للفشل السعودي في اليمن

"حرب غريبة: حلفاء الولايات المتحدة اشتروا قليلا من "القاعدة"، عنوان مقال "غازيتا رو"، حول ما ذكرته أسوشيتد برس من أن حلفاء أمريكا العرب يمولون الإرهابيين في اليمن.

وجاء في المقال: التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بدعم قوي من الولايات المتحدة، أبرم اتفاقا مع تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة العربية. ذكرت ذلك وكالة أسوشيتد برس، استنادا إلى مسؤولين من اليمن، بمن فيهم ضباط أمن، وقادة في الميليشيات، وممثلين عن القبائل التي تعمل كوسيط، وأعضاء في "القاعدة".

وحسب الوكالة، فإن دولا حليفة للولايات المتحدة، مثل الإمارات العربية المتحدة، تدفع لمقاتلي القاعدة للانسحاب من المواقع التي يحتلونها دون مقاومة.. ووفقا للوكالة، فإن الاستخبارات والجيش الأمريكي يعرفون بهذه الاتفاقات غير المعلنة.

وفي الصدد، قال نائب مدير معهد التحليل السياسي والعسكري، ألكسندر خراماتشيخين، لـ"غازيتا رو": على الرغم من المشاركة الكبيرة في هذا التحالف، لم تتحقق أي نجاحات أو انتصارات كبيرة في ساحة المعركة في مواجهة الحوثيين".

ووفقا له، يشهد هذا الصراع، تفوقا مطلقا في القوى والوسائط من جانب الرياض. فالمملكة العربية السعودية تتفوق بأضعاف كثيرة على الحوثيين، من حيث القوة القتالية والعددية، والأسلحة والمعدات العسكرية، ومع ذلك، فالحرب مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونهايتها غير مرئية.

في الوقت نفسه، لفت خراماتشيخين الانتباه إلى حقيقة أن اليمن لا يشهد حربا ضد عصابات، إنما حربا على الطراز الكلاسيكي، يقاتل فيها جيش ضد جيش. فقال: "أنا لا أعرف حتى إن كان هناك في تاريخ الحروب من أظهر مثل هذا الفشل العسكري وهل هناك نظير لمثل هذه العمليات عديمة الفعالية".

وذكّر ضيف الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية لديها كمية هائلة من الأسلحة الجديدة، بينما على الجانب الآخر، أسلحة سوفيتية قديمة جداً، وبكميات قليلة. فقال: "وحين لا يتحقق أي نجاح في ساحات المعارك، فلا يبقى سوى أمر واحد: اللجوء إلى الرشوة، ومن ثم تقديم هذه العمليات المالية كانتصارات عسكرية، بصخب كبير".

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