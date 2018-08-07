الحرب بين أمريكا والصين تتحول إلى حرب عالمية

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا سولوفيوفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول دخول الاقتصاد الروسي في أزمة جديدة بسبب المواجهة بين بكين وواشنطن.

وجاء في المقال: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، تستعر. فالصين ترد على كل خطوة تقوم بها واشنطن بخطوة معاكسة. تعتزم واشنطن زيادة الرسوم على السلع الصينية بقيمة إجمالية تعادل 200 مليار دولار. فيما تدعو بكين واشنطن إلى العودة إلى "الحس السليم" ولا تستبعد اتخاذ إجراءات تقييدية جوابية بحق الصادرات الأمريكية.

الولايات المتحدة نفسها، تخسر قبل الجميع من هذه الحرب التجارية، كما كتبت مجلة Foreign Policy. وأضافت :"هذه (السلع المستهدفة) منتجات صينية بمكونات أجنبية كثيرة. إضافة إلى أن هذه السلع غالبا تُسوّق بأسماء علامات تجارية أمريكية". وذكّرت المجلّة بأن حوالي ثلث الصادرات الأمريكية من الصين لها أصول أجنبية، وغالبا أمريكية.

رفع الرسوم على الواردات الصينية بنسبة 25% يهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي. ذلك ما يتحدث عنه الخبراء الروس والأجانب.

وفي الصدد، يرى رومان تكاتشوك، خبير "الباري" أن هناك مخاطر على روسيا. "فإذا ما تحقق سيناريو المواجهة التجارية الشاملة بين الولايات المتحدة والصين، فإن سعر مزيج برنت سينخفض إلى 50-60 دولارا للبرميل". في هذه الحالة، سوف يلاحظ تدفق الأموال من جميع الأسواق النامية (بما في ذلك الروسية). وستعاني روسيا كبلد يعتمد على التصدير.

ومن جانبه، يرى المحلل المالي في "بي كا إس" بريمير" ألكسندر تاراسكي، أن " بلدنا (روسيا)، مثلها مثل اقتصادات البلدان التي تعتمد على تصدير المواد الخام (أستراليا، كندا، المكسيك)، من وجهة نظر تصاعد المخاطر، ستعاني أكثر من طرفي الحرب، أمريكا والصين. فقال: "إذا أخذنا بعين الاعتبار أن اقتصاديهما يمكن أن يخسرا 0.5-1% من نمو الناتج الاجمالي المحلي، فذلك يمكن أن يسبب انخفاضا أكبر في أسعار صادرات الموارد الطبيعية.. ويمكن أن ينخفض حجم الصادرات بدرجة أشد إيلاما على اقتصادنا".

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